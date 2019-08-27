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27.08.2019 16:50
Рубрика: Общество

В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента

За последние пять лет в России количество людей с сахарным диабетом выросло на 23 процента. Об этом говорят данные Минздрава, передает RT.

В 2013 году число пациентов составляло 3,9 миллиона человек с сахарным диабетом, а к 2019 году их стало 4,8 миллиона человек.

Фото: istockphoto.com
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В прошлом году регионом с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом стала Псковская область, где на 100 тысяч населения пришлось 4,8 тысячи случаев этого заболевания.

Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тульской и Ивановской областях, в Карелии и Орловской области.

Меньше всего заболевших проживали в Дагестане - 1,1 тысячи случаев.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова считает, что рост случаев сахарного диабета в основном связан с изменением образа жизни россиян.

"Сахарный диабет - это гетерогенное заболевание, которое имеет несколько разных причин, общим проявлением которого является повышение уровня глюкозы в крови. И самое большое количество случаев - это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни", - добпвила Гончарова.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диабет: профилактика и диета
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