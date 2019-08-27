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27.08.2019 22:55
Рубрика: Экономика

За чистоту эксперимента

В России начнут маркировать минеральную воду
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 190(7948)
Маркировка минеральной воды может стартовать в России с 1 октября этого года. С таким предложением вышел минпромторг. Ведомством подготовлен и размещен для общественного обсуждения проект постановления правительства.

Маркировать в порядке эксперимента по 30 сентября 2020 года будут природную или искусственную минеральную воду, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. На упаковку товара наносится двухмерный код, который содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время, место выпуска.

Фото: depositphotos.com
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По замыслу маркировка должна помочь навести порядок на рынке. "Например, известная вода "Ессентуки" на полках в магазинах раньше могла быть дорогая и более дешевая, потому что разливалась из разных скважин. Вода была похожая, но все же другая. Бывает также купажированная вода, хотя указывается как полностью натуральная", - поясняет "РГ" ведущий научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Елена Севостьянова. Сейчас, говорит она, закон ужесточили, разливать можно воду только из конкретных скважин, потому порядка стало больше.

Тем не менее в октябре прошлого года производитель минеральной воды "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17" обратился в минпромторг с просьбой провести добровольный эксперимент по включению минеральной воды в систему маркировки.

В июле этого года стало известно, что Роспотребнадзор направил в минпромторг предложение о маркировке минеральной воды для предотвращения производства и оборота контрафакта. Сейчас в России уже проходят эксперименты по маркировке табака, духов, шуб, обуви, шин и других товаров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Маркировка минеральной воды поможет избавиться от контрафакта, но все же это скорее фискальный механизм. Она позволит устранить из легального сектора недобросовестных участников рынка, которые ведут бизнес без регистрации, не вносят обязательные налоговые платежи.

Но выпускать продукцию, не вполне соответствующую заявленным характеристикам, могут вполне легальные предприятия, которые будут также маркировать свой товар. В этом случае в дополнение к маркировке нужна также полная идентификация товара от производителя до потребителя, а также строгий контроль продукции на полках магазинов, говорит Елена Севостьянова. •

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
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