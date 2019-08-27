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В Сеть попали первые кадры трейлера и постер "Черной вдовы"

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    27.08.2019, 15:00
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Небольшой отрывок из трейлера "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, официальная премьера которого состоится не раньше конца осени, стремительно распространяется по интернету.

Избранным счастливчикам трейлер был представлен на выставке D23 Expo в Анахайме, Калифорния. В пятисекундном ролике, снятом втихаря на смартфон и выложенном на страничке MCU Source в Twitter, запечатлены несколько рукопашных поединков и мощная автокатастрофа. Кроме этого, опубликован концепт-постер фильма, созданный художником Энди Парком.

Хронологически сюжет картины будет разворачиваться после событий "Противостояния" (2016). Поклонники надеются, что в "Черной вдове" им наконец-то объяснят, какое таинственное событие в Будапеште Наташа и Клинт "Соколиный глаз" Бартон обсуждали при каждом своем появлении в киновселенной Marvel.

В фильме также появятся обладающий фотографическими рефлексами злодей Таскмастер, выпускница "Красной комнаты", где создают подобных Наташе профессиональных убийц и шпионов, Елена Белова (Флоренс Пью, "Солнцестояние"), и российский супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор, "Очень странные дела"). Режиссером ленты выступит Кейт Шортланд ("Берлинский синдром").

"Черная вдова" станет 24-м по счету фильмом в кинематографической вселенной Marvel. Съемки картины еще не завершены, премьера намечена на 1 мая 2020 года.

На днях Скарлетт Йоханссон уже во второй раз попала на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes - за год она заработала 56 миллионов долларов, 35 из которых ей принесла роль русской шпионки.

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