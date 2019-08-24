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Рубрика: Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes. Первую строчку ей удалось удержать благодаря роли Черной вдовы в голливудских фильмах по комиксам Marvel. За год Йоханссон заработала 56 миллионов долларов. Роль русской шпионки принесла ей 35 миллионов долларов.

Фото: REUTERS/ Mark Blinch
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Второе место в рейтинге занимает колумбийская и американская актриса София Вергара. Заработок звезды сериала "Американская семейка" составил 44,1 миллиона долларов.

Риз Уизерспун, снявшаяся во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь", поднялась в рейтинге на две строчки по сравнению с предыдущим годом и заняла третье место. Forbes оценил ее доход в 35 миллионов долларов.

Всего женщины из списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с первого июня 2018 года по первое июня 2019 года 314,6 миллиона долларов до уплаты налогов.

Фото: Marvel's Avengers/YouTube
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Ранее сообщалось, что актер Дуэйн Джонсон, известный также как Скала и недавно женившийся, возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes. Джонсон заработал в период с июня 2018-го по июнь 2019-го 89,4 миллиона долларов и благодаря этому обогнал Криса Хемсворта, чей заработок за это же время составил 76,6 миллиона долларов.

Между тем

На YouTube-канале сервиса Netflix появились сразу два тизер-трейлера драмы номинанта "Оскара" Ноя Баумбаха "Брачная история" (Marriage Story), премьера которого ожидается 29 августа. Каждый из роликов представляет взгляд на происходящее одного из супругов, сыгранных Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон - Чарли и Николь.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Рейтинги Forbes
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