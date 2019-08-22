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Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира

Новости
    22.08.2019, 01:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр и качок Дуэйн Джонсон, известный также как Скала и недавно женившийся, возглавил список самых высокооплачиваемых актёров мира. Такими данными располагает Forbes.

Джонсон заработал в период с июня 2018-го по июнь 2019-го 89,4 млн долларов и благодаря этому обогнал Криса Хемсворта, чей заработок за это же время составил 76,6 млн.

На третьем месте - Роберт Дауни-младший с 66 миллионами.

Совсем чуть-чуть отстаёт от него индийский актёр Акшай Кумар из недавнего эпического блокбастера "Робот 2.0" - 65 млн.
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Замыкает пятёрку Джеки Чан с 58 млн.

Далее следуют: недавно расставшийся с Ириной Шейк Брэдли Купер и Адам Сэндлер (у обоих - по 57 млн), Крис Эванс (43,5 млн), "Человек-муравей" Пол Радд (41 млн) и Уилл Смит (35 млн).

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