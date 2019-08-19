Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Человек-мышца, актер Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал нескончаемое количество своих поклонников, опубликовав только что в Instagram новое фото. На этот раз - не с горами еды, которые артист непрерывно поглощает, а свадебное.

47-летний Скала наконец-то официально женился на своей давней возлюбленной Лорен Хэшиан, с которой встречался последние двенадцать лет.

Торжества прошли вчера, 18 августа на Гавайских островах - как пояснил Скала, они "сделали это".

Видим берег океана, и все - в белом. И миллионы "лайков" под снимком счастливых молодых.

Заметим, что жизнь вне "штампика в паспорте" не помешало паре обзавестись двумя дочерьми - Жасмин, которая родилась в 2015 году, и Тианой, появившаяся на свет в прошлом. Плюс у актера есть еще старшая дочь Симон Александра от первого брака с кинопродюсером Дэни Гарсиа.

Нашу рецензию на свежий фильм Скалы, торнадо-боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу", продолжающий значиться в группе лидеров российского проката, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии втайне от родителей на однокласснице женился старший сын Валерии.