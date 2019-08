Российский прокат возглавил мультфильм Angry Birds 2

Анимационная комедия "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2), сиквел фильма 2016 года, возглавила прокат России и стран СНГ по итогам минувших выходных.

Об этом передает, обнародовав предварительные данные кассовых сборов, специализированный портал kinobusiness.com. Уточнив: на старте, с 15 по 18 августа, "Злые птички" собрали почти 232 миллиона рублей.

Таким образом, прошлый лидер, девятая "номерная" лента Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", - на втором месте. У Once Upon a Time in... Hollywood чуть более 204 миллиона рублей сборов за неделю и 870 миллионов - по итогам двух недель проката.

Позапрошлый лидер, первый спин-офф "форсажной" серии "Хоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) Дэвида Литча, - третий. По итогам трех недель проката касса боевика уже перевалила за миллиард, составив 1 094 100 000 рублей.

"Гиперреалистичный" ремейк "Короля Льва" от Disney - пять недель в российской пятерке. Общая касса - 2 853 800 000 рублей, из которых около 57 миллионов - за эти выходные.

Замыкает группу лидеров дебютант - зоохоррор "Синяя бездна 2" (47 Meters Down: Uncaged), собравший порядка 31 миллиона.

