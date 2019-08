Человечество в опасности. Страшный вирус грозит тотальным геноцидом. Зловещая тайная организация хочет всех уничтожить или сделать киборгами. Спасти мир смогут только ненавидящие друг друга лысые атлеты. И отважная разведчица. И взрослое мужское население Самоа. И русский ученый, дважды лауреат Нобелевской премии с огнеметом. Для этого нужно попасть на Чернобыльскую АЭС, где находится лаборатория зловещей тайной организации, и взорвать ее. А потом каким-то образом оказаться на Самоа. И вооружиться деревянными копьями, чтобы отлупить ими солдат тайной зловещей организации. И проникнуться семейными ценностями. И одолеть черного Супермена-киборга. Во имя семейных ценностей! Против трансгуманизма! За природу и любовь! И семейные ценности! И Райан Рейнольдс! Спасти мир!

Серия "Форсаж" и здравый смысл все больше удаляются друг от друга, точно персонажи Вина Дизеля и Пола Уокера в той душещипательной сцене из "Форсажа 7". Встретиться вновь им уже никогда, похоже, не суждено. И это отнюдь не повод горевать. Нужно просто принять это как данное и двигаться дальше. В теплые объятия эйфорического безумия.

Чрезмерность во всем - девиз фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" и его официальная идеология, которая, между прочим, не на пустом месте возникла. Ее истоки следует искать в 1969 году, в комедии Питера Коллинсона "Итальянская работа". Персонаж Майкла Кейна, вор-виртуоз, возмущенный слишком разрушительным взрывом, который устроил его подручный, произносит сразу же вошедшую в золотые анналы фразу: "You were only supposed to blow the bloody doors off!".

Не менее важной для кинематографа стала и длинная сцена погони на автомобилях марки Mini Cooper оттуда. Спустя 34 года, в 2003-м, Ф. Гэри Грей, будущий постановщик восьмого "Форсажа", снял ремейк "Итальянской работы" с Джейсоном Стейтемом в одной из центральных ролей. Наконец, в нынешнем "Форсаже" герой Джейсона Стейтема кивает на стоящий в его гараже Mini Cooper с недвусмысленным комментарием, намекающим на преемственность.

Что из этого следует? Да то, что любое обвинение в чрезмерности, высказанное в адрес "Форсажа", звучит так же смешно и нелепо, как та реплика Майкла Кейна. Главное же - взрыв красивый получился. А что "Форсаж" когда-то был про стритрейсеров - ну, был. И хорошо, что он больше не про стритрейсеров. Стритрейсеры - вообще для общества элементы вредные, нечего их поощрять. Поощрять следует занятия физкультурой и семейные ценности. Вот этим "Форсаж" теперь и промышляет.

"Хоббс и Шоу", кстати, - не такая уж глупая вещь, как может показаться. Тот вирус, из-за которого весь сыр-бор, в российской локализации именуется "Старичком" (выразительно тяжело вздохнем), тогда его оригинальное название, "Снежинка", имеет другой очевидный сатирический подтекст (см. современное жаргонное значение слова snowflake). Эффект которого дополнительно усиливается тем фактом, что генеральный злодей - чернокожий.

При этом мы, конечно, понимаем, что все диалоги - плод коллективного творчества старшей группы детского сада, и добрая половина их состоит из перебранок между персонажами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, насыщенных витиеватыми оскорблениями. А когда они не ругаются, то изрекают фразы вроде "Я - твои выбитые зубы и переломанные кости", "Война - мое хобби", "Вспомним предков". Или переключаются в режим запредельной патетики, всеми мускулами стальных тел педалируя тему - да, семейных ценностей.

Мы все понимаем. И вместе с тем вынуждены признать, что каждая вторая из сонма абсолютно идиотских шуток оказывает должное воздействие на расслабленный (обязательное условие!) организм. Как и остальное, включая примитивнейшую драматургию. Режиссер Дэвид Литч, производящий исключительно высочайшего сорта боевики ("Джон Уик", "Дэдпул 2", "Взрывная блондинка") уверенно творит неописуемое почти на уровне ломающих законы физики индийских блокбастеров. Не так вызывающе наивно, но достаточно для того, чтобы вызвать реакцию "Какая чудовищная белиберда! Давайте еще!". Отвратительная вакханалия, массовое изнасилование чувства меры и хорошего вкуса - не поспоришь. Кромешный хаос. Но хаос упорядоченный. Согласно строгому принципу "Почему бы и нет?".

4