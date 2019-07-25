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Индийская экологическая

Рецензии
    25.07.2019, 20:02
Текст:   Дмитрий Сосновский
С этой недели нам предоставляется редкая возможность заглянуть в таинственный и поистине бескрайний мир индийского кино, обычно скрытый от нас стеной Кордильерских гор всевозможного голливудского хлама. В отечественный прокат выходит эпичный блокбастер "Робот 2.0", идеальный вариант для знакомства с тем, что снимают в этой удивительной стране.
Фото: youtube.com/ iVideos Фото: youtube.com/ iVideos
Фото: youtube.com/ iVideos

Пока мы тут следим за каждым вздохом жителей вселенных Marvel и DC, кинематограф Индии живёт бурной жизнью, самостоятельно полностью удовлетворяя запросы национального потребителя. При этом индийцы каким-то образом успевают следить и за тем, что происходит в западной - в самом широком смысле - культуре, что регулярно находит отражение в их фильмах. Причудливо преломляясь через призму специфического менталитета.

"Робот" 2010 года - настоящий колливудский (Колливудом называют фильмы на тамильском языке) хитище, излагающий драматичную историю отношений создателя со своим творением. На свою беду неосторожный учёный наделяет созданного по собственному образу и подобию робота человеческими эмоциями, что заканчивается типической индийской любовной драмой с танцами, песнями, коварством, предательством, благородным самопожертвованием и так далее - полный набор. Фабула, как нетрудно заметить, замешана на вполне узнаваемых сюжетах и вдобавок постоянно сыпет отсылками к американо-европейскому масскульту - от Джеймса Кэмерона до Айзека Азимова.

Зато такой изумительной гигантомании, склонность к которой имеют индийские мастера, Голливуд не ведал никогда. Просто зайдите на YouTube и найдите пару боевых сцен из "Робота" 2010-го - и поймёте, что имеется в виду.

После такой феерии ожидания в знающей среде от сиквела, который шёл к зрителю целых восемь лет (а к нашему - все девять), были, понятное дело, колоссальными. Хотя представить себе заранее нечто более грандиозное было, признаться, довольно трудно. Но на то они и есть, индийские киноделы, чтобы воплощать на экране то, что зашоренный и закормленный киношным фастфудом европеец не может вообразить. "Робот 2.0" - наглядное тому подтверждение.

Фото: youtube.com/ Baahubali Movie
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Супермощный андроид со стильным прикидом в стиле диско прытко удирает на своих двоих по отвесной стене небоскрёба от исполинской хищной птицы, собранной из мобильных телефонов, после чего, кинув через губу пару эффектных фраз, отгружает злобной кибертвари на орехи при помощи позаимствованных у беспомощных спецназовцев автоматов. И это даже не первое блюдо - так, небольшая закуска перед невиданным пиршеством, ждущим впереди публику, уже успевшую ошалеть от царящего на экране безумия.

Главные аттракционы первой части - пулемётный веер, мега-шар из стреляющих во все стороны роботов и тому подобное - тут воспроизводятся на бис ко всеобщему восторгу. Однако это - лишь трогательная дань уважения далёкому прошлому. За восемь лет авторы "Робота" шагнули так далеко, что мастерам Disney остаётся только растерянно хлопать ушами.

Побоище, устроенное антропоморфной машиной, пережившим классическую трансформацию из злого в доброго (точнее - из доброго в злого и обратно), и противостоящим ему телефонным монстром в присутствии десятков тысяч посетителей футбольного матча на стадионе размером с "Лужники", уделывает с приличным отрывом любые "Звёздные войны", "Дни Независимости", "Трансформеры" и "Тихоокеанские рубежи". Но и это ещё не всё, что выясняется, когда в схватку вступают боевые микроботы ("Микроботы, вперёд!"), чтобы сделать очумевшему наблюдателю контрольный в голову.

Конечно, с точки зрения приученного к перегруженной детализированными текстурами заокеанской продукции многое здесь выглядит бедненько, косенько и угловатенько, но только законченный циник, лишённый всякого чувства прекрасного, не найдёт в этом особого обаяния. Как и в обезоруживающей простоте сценария, очаровательной топорности диалогов, восхитительной наивности героев и манере их исполнителей исступлённо демонстрировать эмоции при помощи богатой мимики - почти как в немом кино.

Не меньше умиляет и основная идея картины, простая как пять копеек, но подробно проговариваемая перед финальными титрами вслух. Посыл у "Робота 2.0" благородный - экологический: человечество навлекло на себя беду в лице телефонного чудовища своим безответственным отношением к технологиям и природе.

Фото: kinopoisk.ru
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Воплощением мстительной стихии выступает бывший орнитолог-луддит, отчаявшийся быть услышанным беспечными гомо сапиенсами и потому переродившийся в безжалостного сверхъестественного злодея. В русской локализации колоритного единомышленника Таноса, кстати, озвучил Никита Джигурда - и это тот случай, когда наш ненаглядный Супермен поневоле и Эротический мутант всея Руси оказался там, где ему самое место и где есть пространство, чтобы как следует разгуляться. Что он с явным удовольствием и делает (а небезызвестный Пётр Гланц не менее резво куражится на должности голоса главного героя).

"Робот 2.0" - зрелище чрезвычайно визуально и событийно насыщенное, и такой концентрат бредового (в самом хорошем смысле) экшна действует на органы чувств несколько выматывающе (и это даже при том что наши прокатчики - из гуманистических, очевидно, соображений - сократили картину на целый час: полтора часа вместо привычных для Индии двух с половиной). Но усталость эта - исключительно приятная, какая бывает только тогда, когда точно знаешь, что силы были потрачены не зря.

4.5

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