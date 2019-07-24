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Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"

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    24.07.2019, 11:52
Текст:   Илья Маршак

Джеймс Кэмерон поздравил создателей киноленты "Мстители: Финал" с тем, что их фильм обогнал его "Аватара" по сборам в мире.

Знаменитый режиссер отправил в студию записку, а также опубликовал в Twitter сообщение следующего содержания: "Oel Ngati Kameie", что на языке на’ви означает: "Я вижу вас".

К сообщению Кэмерон приложил изображение Тони Старка, которого осыпают семена с Дерева Душ Пандоры с подписью: "Поздравляем "Мстителей", которые стали новыми королями кассовых сборов". Ранее режиссер уже поздравлял Marvel, когда "Мстители" побили рекорд фильма "Титаник".

19 июля общая мировая прибыль фильма "Мстители: Финал" составила 2789,2 миллиона долларов и, для того, чтобы превзойти "Аватар", чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов, картине оставалось собрать всего 500 тысяч долларов.

Фото: youtube.com/ Mortal Kombat Komics
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21 июля рекорд был побит - кассовые сборы "Мстителей" достигли 2,79 миллиарда долларов. На то, чтобы собрать эту сумму, потребовалось 13 недель.

В 2009 году "Аватар" стал первым фильмом в истории кинематографа, кассовые сборы которого превысили отметку в два миллиарда долларов, рекорд по кассовым сборам картина удерживала на протяжении 10 лет.

Наша рецензия на "Мстители: Финал" - здесь.

Ранее студия Marvel на фестивале Comic-Con в Сан-Диего представила четвертую фазу своей кинематографической вселенной. В ближайшие несколько лет зрителей ждёт сольный фильм о Черной вдове, "Вечные", сиквел "Доктора Стрэнджа", перезапуск "Блэйда" и несколько сериалов.

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