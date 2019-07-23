Marvel анонсировал старт четвертой фазы кинематографической вселенной

Студия Marvel на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала пять новых фильмов и пять сериалов четвертой фазы своей киновселенной.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (2/8) pic.twitter.com/YabxwaNiwH — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

Первой на экраны выйдет "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В картине, действие которой развернется на фоне противостояния шпионских и сил России и США, задействованы Флоренс Пью ("Солнцестояние"), Дэвид Харбор ("Очень странные дела") и Рэйчел Вайс. Премьера назначена на 1 мая 2020 года.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (6/8) pic.twitter.com/rSyEDalPA8 — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

6 ноября 2020 года в прокат выйдет фильм "Вечные" с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом (Робб Старк из "Игры престолов"), Сальмой Хайек и Донни Йеном ("Ип-ман"). По слухам, Милли Бобби Браун (Одиннадцать из "Очень странных дел") может сыграть в фильме женскую версию Спрайта - представителя расы Древних, обладающего могущественной силой. "Вечные" станут экранизацией одноименного комикса Джека Кирби о расе бессмертных суперлюдей - защитниках Земли, и их вечном противостоянии с разрушителями Девиантами. Съемки фильма начнутся уже этой осенью.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (1/8) pic.twitter.com/y0Cx2rHfWC — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

12 февраля 2021 года пантеон киногероев Marvel пополнит мастер боевых искусств, на удивление не обладающий какими-либо суперспособностями. Главную роль в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец" исполнит канадский актер китайского происхождения Лю Сыму, а в роли злодея Мандарина выступит гонконгская звезда Тони Люн. В Marvel отметили, что, образ героя был вдохновлен историей легендарного Брюса Ли и выразили надежду на то, что "фильм развенчает на Западе стереотипы о людях Востока".

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (3/8) pic.twitter.com/oRMEWkBTCk — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

В мае 2021 года выйдет долгожданное продолжение "Доктора Стрэнджа", который на этот раз погрузится в "мультивселенную безумия". В одном из недавних интервью режиссер Скотт Дерриксон отметил, что это будет "самый страшный фильм в киновселенной Marvel". Главные роли исполнят Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен (Алая Ведьма из "Мстителей").

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (4/8) pic.twitter.com/n6CbcGx8ms — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

5 ноября выйдет последний из запланированных на 2021 год фильмов - четвертая часть истории о Торе с подзаголовком "Любовь и гром". Режиссером снова станет Тайка Вайтити, главные роли - за Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и вернувшейся в сагу Натали Портман. Ее героиня должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (5/8) pic.twitter.com/o4bKI7COn0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

Студия также анонсировала перезапуск "Блэйда", однако об этом проекте известно только то, что главную роль исполнит лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершала Али, который, по слухам, сам обратился к Marvel с идеей о перезапуске франшизы.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (7/8) pic.twitter.com/r831CRJYvJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 июля 2019 г.

Кроме того, в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney+ выйдут сериалы "Сокол и зимний солдат", "Ванда и Вижн", "Локи" и "Соколиный глаз", а также анимационное шоу "Что если...?", посвященное альтернативным приключениям известных супергероев, сообщается на официальном сайте Marvel.