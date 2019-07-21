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Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel

Новости
    21.07.2019, 16:27
Текст:   Олег Усков

Актриса, педагог, многодетная мать, сценарист, общественный деятель (и многое другое) Анджелина Джоли приятно шокировала общественность, внезапно появившись в субботу вечером на проходящем в Сан-Диего (сегодня последний день) фестивале Comic-Con, главном слете гиков планеты. Где студии и телеканалы по традиции выкладывают свои главные козыри.

В связи с чем 44-летняя Энджи, понятно, не просто походила по рядам, а сделала на соответствующей панели важное заявление - наконец-то назвав свою первую роль в супергеройском кинокомиксе - в "марвеловских" "Вечных" (The Eternals).

Как передает E!, по словам Джоли, в предстоящем блокбастере, ожидающемся с ажиотажем, у нее роль Тены. Чем опровергнуты ранее звучавшие слухи, что актриса могла воплотить на экране образ Серси.

При этом Джоли заверила, что рада стать частью киновселенной Marvel, зная, насколько она важна для поклонников. И работать на данном поприще будет крайне усердно - дабы не посрамить и не разочаровать: "в десять раз больше", говорит.

Предварительная дата премьеры "Вечных" - 2021 год.

Тена - героиня Третьего поколения Вечных. К которому, кстати, принадлежит и архизлодей Танос. Дебютировала в пятом выпуске комикса в 1976 году. Согласно мифологии серии, родилась в Древней Греции. Ученая и воин с крайне кудрявой биографией.

Кстати, посмотрите пока богатый трейлер последней работы Энджи - сиквела сказки "Малефисента".

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