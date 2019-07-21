Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel

Актриса, педагог, многодетная мать, сценарист, общественный деятель (и многое другое) Анджелина Джоли приятно шокировала общественность, внезапно появившись в субботу вечером на проходящем в Сан-Диего (сегодня последний день) фестивале Comic-Con, главном слете гиков планеты. Где студии и телеканалы по традиции выкладывают свои главные козыри.
Richard Madden, Tessa Thompson and Angelina Jolie: 😍— Paula ︽✵︽ (@MsTwistedNerve) 21 июля 2019 г.
... and looks like Valkyrie already found her queen... 😁#MarvelSDCC #Eternals #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/E5Kt0c1myz
В связи с чем 44-летняя Энджи, понятно, не просто походила по рядам, а сделала на соответствующей панели важное заявление - наконец-то назвав свою первую роль в супергеройском кинокомиксе - в "марвеловских" "Вечных" (The Eternals).
📸 | Angelina Jolie officially joins the MCU. Here on stage for “The Eternal” panel at #SDCC #SDCC2019 pic.twitter.com/Zg54UndMY1— MCU Updates (@UpdatingMCU) 21 июля 2019 г.
Как передает E!, по словам Джоли, в предстоящем блокбастере, ожидающемся с ажиотажем, у нее роль Тены. Чем опровергнуты ранее звучавшие слухи, что актриса могла воплотить на экране образ Серси.
THE GREATEST ANGELINA JOLIE #TheEternals pic.twitter.com/3iyyZIkacg— M (@mthuull_) 21 июля 2019 г.
При этом Джоли заверила, что рада стать частью киновселенной Marvel, зная, насколько она важна для поклонников. И работать на данном поприще будет крайне усердно - дабы не посрамить и не разочаровать: "в десять раз больше", говорит.
Предварительная дата премьеры "Вечных" - 2021 год.
My all time fave woman is a part of MCU now. Angelina Jolie will play Thena. #TheEternals #MCUPhase4 pic.twitter.com/UiYPl3WLO3— Jiyong's hips sanctuary (@Flo_0601) 21 июля 2019 г.
Тена - героиня Третьего поколения Вечных. К которому, кстати, принадлежит и архизлодей Танос. Дебютировала в пятом выпуске комикса в 1976 году. Согласно мифологии серии, родилась в Древней Греции. Ученая и воин с крайне кудрявой биографией.
Кстати, посмотрите пока богатый трейлер последней работы Энджи - сиквела сказки "Малефисента".