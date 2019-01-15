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Видео: Танос расправился с Симпсонами

Новости
    15.01.2019, 11:41
Текст:   Козьма Лоханкин

"Симпсоны", главный мультсериал всех времен и народов, проживающий свой юбилейный (тридцатый!) сезон, вновь отличился своим традиционным аттракционом - "диванным гэгом" (couch gag), призванным разнообразить открывающую заставку.

Фото: youtube.com/ Iron Sky
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В опенинге вышедшего на днях 12 эпизода "Девушка в автобусе" (The Girl on the Bus) появился Танос, суперзлодей из вселенной Marvel, в прошлом году в "Войне бесконечности" изрядно проредивший количество жителей Вселенной.

Теперь он не менее цинично расправился с желтокожим семейством, пощадив лишь маленькую Мэгги. Которая, впрочем, явно состояла в нем в сговоре - в акте аннигиляции Симпсонов участвует её соска.

Ранее в "камео" в рамках "диванного гэга", среди прочих, появлялись персонажи South Park, Рик и Морти и многие другие. Кроме того, вступительные гэги рисовались в стиле мультфильмов Disney, "Времени приключений", "Головоломки", "Рена и Стимпи", фильмов восьмидесятых - и так далее, и так далее.

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