Видео: Танос расправился с Симпсонами

"Симпсоны", главный мультсериал всех времен и народов, проживающий свой юбилейный (тридцатый!) сезон, вновь отличился своим традиционным аттракционом - "диванным гэгом" (couch gag), призванным разнообразить открывающую заставку.

В опенинге вышедшего на днях 12 эпизода "Девушка в автобусе" (The Girl on the Bus) появился Танос, суперзлодей из вселенной Marvel, в прошлом году в "Войне бесконечности" изрядно проредивший количество жителей Вселенной.

Теперь он не менее цинично расправился с желтокожим семейством, пощадив лишь маленькую Мэгги. Которая, впрочем, явно состояла в нем в сговоре - в акте аннигиляции Симпсонов участвует её соска.

Ранее в "камео" в рамках "диванного гэга", среди прочих, появлялись персонажи South Park, Рик и Морти и многие другие. Кроме того, вступительные гэги рисовались в стиле мультфильмов Disney, "Времени приключений", "Головоломки", "Рена и Стимпи", фильмов восьмидесятых - и так далее, и так далее.