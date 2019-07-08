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Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли

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    08.07.2019, 16:59
Текст:   Олег Усков

Красиво, богато, эффектно, мрачно, драматично (да никто и не сомневался, кстати) - эпитеты, допустимые при описании первого локализованного трейлера сиквела "диснеевской" сказки "Малефисента".

Действие продолжения развернется через несколько лет после финала "Малефисенты" 2014 года, "в котором самая знаменитая злодейка Disney (Джоли) наложила злые чары на малышку принцессу Аврору (Эль Фаннинг)".

Обещано, что сюжет фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) "продолжит изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой", ведущую к войне магических существ.

Режиссер - Хоаким Роннинг (сериал "Марко Поло", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Бандитки").

В ролях: Мишель Пфайффер, Джуно Темпл, Харрис Дикинсон, Имелда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Кае Александр.

В кино - с 17 октября.

Оригинал трейлера:

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