Новости

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38
Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд" 12:22
"Одна мобила, одна могила": Джигурда озвучил злодея в индийском боевике 12:02
Вышли тизер и трейлер продолжения японского "Звонка" 11:35
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 10.07.2019

Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel

Новости
    11.07.2019, 13:00
Текст:   Илья Маршак

Главная звезда популярного сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун (Оди) присоединилась к актёрскому составу фильма "Вечные" студии Marvel .

"Вечные" станут экранизацией одноименного комикса Джека Кирби о расе бессмертных суперлюдей - защитниках Земли, и их вечном противостоянии с разрушителями Девиантами.

Работая над "Вечными", Кирби вдохновлялся античной мифологией, отчего многие персонажи носят имена героев греческого пантеона, и книгой Эриха фон Дэникена "Колесницы богов: Неразгаданные тайны прошлого".

Ожидается, что детали проекта будут озвучены на Comic-Con в Сан-Диего, стартующем 18 июля, премьера картины запланирована на 2020 год, сообщает Variety.

Фото: youtube.com/ Lyca Productions
"Одна мобила, одна могила": Джигурда озвучил злодея в индийском боевике

По слухам, 15-летняя Милли Бобби Браун может стать женской версией Спрайта - представителя расы Древних, обладающего могущественной силой.

Недавно было объявлено, что значимые роли в картине исполнят Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден (Робб Старк из "Игры престолов") и Донни Йен ("Ип-ман"). Режиссёром фильма назначена Хлоя Жао, известная по независимой драме "Наездник", за сценарий отвечают Мэттью и Райан Фирпо.

Ранее сообщалось, что в "Вечных" также может сняться Киану Ривз, однако, судя по тому, насколько часто актёр отказывал студии Marvel, его участие в картине пока под вопросом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 10.07.2019
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 10.07.2019
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип 10.07.2019
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 10.07.2019
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ THR
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 10.07.2019
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 09.07.2019
Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC 09.07.2019
⧣ фантастика
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 10.07.2019
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 09.07.2019
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 08.07.2019
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Друзья" переезжает с Netflix на HBO Max 10.07.2019
СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel 05.07.2019
Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 04.07.2019