Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel

Главная звезда популярного сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун (Оди) присоединилась к актёрскому составу фильма "Вечные" студии Marvel .

"Вечные" станут экранизацией одноименного комикса Джека Кирби о расе бессмертных суперлюдей - защитниках Земли, и их вечном противостоянии с разрушителями Девиантами.

Работая над "Вечными", Кирби вдохновлялся античной мифологией, отчего многие персонажи носят имена героев греческого пантеона, и книгой Эриха фон Дэникена "Колесницы богов: Неразгаданные тайны прошлого".

Ожидается, что детали проекта будут озвучены на Comic-Con в Сан-Диего, стартующем 18 июля, премьера картины запланирована на 2020 год, сообщает Variety.

По слухам, 15-летняя Милли Бобби Браун может стать женской версией Спрайта - представителя расы Древних, обладающего могущественной силой.

Недавно было объявлено, что значимые роли в картине исполнят Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден (Робб Старк из "Игры престолов") и Донни Йен ("Ип-ман"). Режиссёром фильма назначена Хлоя Жао, известная по независимой драме "Наездник", за сценарий отвечают Мэттью и Райан Фирпо.

Ранее сообщалось, что в "Вечных" также может сняться Киану Ривз, однако, судя по тому, насколько часто актёр отказывал студии Marvel, его участие в картине пока под вопросом.