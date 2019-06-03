Киану Ривз может стать супергероем из вселенной Marvel

Канадский актер, музыкант, режиссер, продюсер Киану Ривз может сняться в будущем очередном потенциальном супергеройском блокбастере Marvel "Вечные" (The Eternals). Такая информация появилась на портале MCU.

Кого именно сыграет Киану - пока неизвестно. По данным ресурса, переговоры с 54-летним актером только начались и никаких официальных заявлений по участию Ривза в проекте еще не звучало. Но предполагается, что речь идет про одну из главных ролей.

К слову, это не первая попытка захода Киану на территорию Marvel - до этого актер мог сыграть Йон-Рогга в "Капитане Марвел", но не удалось согласовать графики (на тот момент Ривз снимался в третьем "Джоне Уике") - и роль отошла к Джуду Лоу.

Вообще Ривзу сниматься в кинокомиксах не впервой: вспомним отличного "Константина" 2005 года, например.

Ранее сообщалось, что на фильм уже подписаны Анджелина Джоли, звезда "Игры престолов" и "Рокетмена" Ричард Мэдден и Кумэйл Нанджиани.

Съемки стартуют в конце лета. Возможная дата премьеры - ноябрь 2020-го.