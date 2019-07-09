Новости

Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры 12:11
Стинг отменил концерт из-за болезни 11:59
Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР 11:33

Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix

Новости
    09.07.2019, 13:36
Текст:   Козьма Лоханкин

Третий сезон ностальгического сериала "Очень странные дела" бьёт рекорды по просмотрам.

Все восемь новых эпизодов, как заведено у Netflix, были выложены 4 июля.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сервиса, за первые четыре дня новую главу посмотрели 40,7 миллиона подписчиков, что для этого временного отрезка является максимальным результатом в истории Netflix.

При этом 18,2 миллиона успели ознакомиться с третьим сезоном целиком.

Стоит отметить, что цифры эти примерны, так как принцип подсчёта просмотров не разглашается.

Среди тех, кто уже полностью посмотрел третьи "Очень странные дела", наш обозреватель, поделившийся своими впечатлениями в подробном обзоре, который можно найти здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2" 11:02
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 08.07.2019
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 08.07.2019
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 08.07.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Lazy Square
"Так бы снял Звягинцев": появилась необычная пародия на "Симпсонов" 08.07.2019
Названа дата начала съемок третьего сезона "Американских богов" 08.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ thecameronboyce
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 07.07.2019
Ольга Скабеева раскритиковала "Очень странные дела" за "плохих русских" 06.07.2019
Появились первые кадры из "Дракулы" от создателей "Шерлока" 06.07.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 07.07.2019
СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel 05.07.2019
Видео: "Рик и Морти" угощают Морти-котлеткой и Риком-сосиской 05.07.2019