Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix

Третий сезон ностальгического сериала "Очень странные дела" бьёт рекорды по просмотрам.

Все восемь новых эпизодов, как заведено у Netflix, были выложены 4 июля.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сервиса, за первые четыре дня новую главу посмотрели 40,7 миллиона подписчиков, что для этого временного отрезка является максимальным результатом в истории Netflix.

При этом 18,2 миллиона успели ознакомиться с третьим сезоном целиком.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 июля 2019 г.

Стоит отметить, что цифры эти примерны, так как принцип подсчёта просмотров не разглашается.

Среди тех, кто уже полностью посмотрел третьи "Очень странные дела", наш обозреватель, поделившийся своими впечатлениями в подробном обзоре, который можно найти здесь.