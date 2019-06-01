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Начались съемки фильма про "Черную вдову" Наташу Романову

Новости
    01.06.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков

В небольшом норвежском поселении стартовали съемки очередного потенциального блокбастера во вселенной комиксов Marvel - "сольника" Черной вдовы Наташи Романовой, которую играет Скарлетт Йоханссон.

Отметим, что это один из самых протяжных по времени Marvel-долгостроев. У него пятнадцатилетняя история: о фильме про Вдову речи начались еще в середине нулевых. Но только в 2017-м проекту была дана твердая отмашка.

Как пишет /Film, трейлеры киногруппы засекли в деревне Сёбе на западном побережье Норвегии. На них - надписи "Blue Bayou" ("Голубой залив"), сделанные шрифтом, напоминающим плакатную кириллицу. Предположено, что это рабочее название фильма.

Также издание полагает, что это может быть отсылкой к знаменитой песне, впервые записанной Роем Орбисоном в 1963 году и далее ставшей "визиткой" Линды Ронстадт - после того, как она записала кавер в 1977-м. Песне, "которую Наташа могла слышать в детстве".

Впрочем, акцентирует ресурс, всё это - не факт.

Режиссер - австралийка Кейт Шортланд ("Берлинский синдром").

В ролях: Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица", "Король вне закона"), Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли ("Рассказ служанки", "Доктор Кто").

О дате премьеры пока информации нет. Возможно - с мая по ноябрь 2020 года.

Ранее сообщалось, что в комиксах про Черную вдову обнаружился Николай Басков. О чем артист был с запозданием проинформирован и к чему отнесся с энтузиазмом.

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