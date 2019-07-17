Тайка Вайтити станет режиссером четвертого "Тора"

43-летний новозеландский лауреат "Оскара", актер, режиссер и сценарист Тайка Вайтити вернется в кинематографическую вселенную Marvel и поставит четвертый фильм линейки "Тор".

Столь добрую весть принес нам THR. Хотя палка, как водится, о двух концах: подписавшись на продолжение своей ленты 2017 года "Тор: Рагнарек", Вайтити, таким образом, задвигает в очень долгий ящик напряженно ожидаемую киноадаптацию манги "Акира".

Дата премьеры ленты заявлялась на 21 мая 2021 года, но в свете новых событий отодвинута "на неопределенное время". При этом на студии Warner Bros. не исключают - заверил инсайдер - что Тайка вернется к проекту, как только закончит с очередным "Тором".

Также ожидается, что Крис Хемсворт вновь исполнит титульную "карьероопределяющую роль асгардианского бога грома".

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино назвал "Тор: Рагнарек" своим любимым фильмом по комиксам Marvel.