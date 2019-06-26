Тайка Вайтити снимет анимационного "Флэша Гордона"

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити, получивший широкую известность после выхода фильма "Тор: Рагнарёк", намерен снять анимационный фильм о похождениях ещё одного культового героя комиксов - Флэша Гордона.

Производством картины займутся объединённые кинокомпании Fox/Disney, продюсером станет Джон Дэвис ("Чужой против хищника"), сообщает портал Deadline.

Работа над возвращением Флэша Гордона длится уже довольно давно - последними, кто выражал свою заинтересованность в этом проекте, были Мэтью Вон ("Кингсмен") и Джулиус Эйвери ("Оверлорд"), однако после памятного провала "Флэша Гордона" образца 1980 года, кинематографистов терзали сомнения.

Ожидается, что анимационная версия наконец-то вернёт к жизни одного из первых популярных героев научно-фантастических комиксов и её успех будет заключаться не только в незабываемом саундтреке группы Queen.

Оригинальная серия комиксов о мускулистом блондине, помогающем угнетённым инопланетным расам на далёкой планете Монго, печаталась в газете Sunday с 1934 года. В нескольких интервью Джордж Лукас говорил, что эти истории отчасти вдохновили его на создание вселенной "Звёздных войн". Была экранизирована в 1980 году режиссёром Майком Ходжисом.

Вайтити должен выступить автором сценария будущего мультфильма, однако с уверенностью об этом говорить пока рано, поскольку в настоящий момент режиссёр заканчивает работу над киноадаптацией сатирического романа Кристины Люненс "Кролик ДжоДжо".

В центре сюжета картины - 10-летний немецкий мальчик, который после потери отца придумывает себе воображаемого друга - Адольфа Гитлера (Вайтити), и вскоре узнаёт, что его мать (Скарлетт Йоханссон) прячет в доме еврейскую девочку. В фильме также задействованы Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон и Алфи Аллен, премьера назначена на 18 октября 2019 года.