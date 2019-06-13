Тарантино назвал свой "реально любимый" фильм по комиксам

Квентин Тарантино признался, что из всей плеяды разной степени яркости звезд Кинематографической вселенной Marvel, перевалившей уже за два десятка светил, наибольшее впечатление на него произвела картина Тайки Вайтити "Тор: Рагнарёк", третий фильм "Тор"-линейки и порядковый семнадцатый фильм КВМ.

Как передает ComicBookMovie, Тарантино сообщил в интервью, что морально готовится к просмотру мегаблокбастера "Мстители: Финал" (№22), ставшего одним из самых кассовых в истории кинематографа, и поэтому занят отсмотром предыдущих "номеров" Marvel.

Некоторое время назад он, по его же словам, перестал следить за киноадаптациями комиксов - после "Чудо-женщины" и "Черной Пантеры". Но теперь нагоняет и уже ознакомился с лентой "Первый Мститель: Противостояние" и подступается к "Доктору Стрэнджу". Но пока именно "Рагнарёк" - "реально самый любимый" его фильм в серии.

Также Квентин прояснил ситуацию с новым полнометражным "Стартреком", после которого он, как было обещано ранее, намеревается оставить режиссуру. По словам Тарантино, сценарий ленты, у которой, как и анонсировалось, будет жесткий "взрослый" R-рейтинг, уже написан. Но он еще его не читал.

Девятый, предпоследний фильм Квентина "Однажды в… Голливуде", только что представленный на Каннском МКФ, выходит в российский прокат 8 августа.