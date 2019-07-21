Фильм "Мстители: Финал" все-таки побьет рекорд "Аватара"

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Как сообщает Deadline, в ближайшее время картина братьев Руссо всё-таки обойдёт "Аватар" Джеймса Кэмерона, который находился на вершине без малого 10 лет.

Напомним, сборы последних "Мстителей" после основного проката, стартовавшего в конце апреля, составили 2,743 млрд долларов. До сих пор непревзойдённое достижение "Аватара" - 2,788 млрд. В связи с чем Disney было решено запустить в конце июня по всему миру показы "обновлённой" парой мелких бонусов версии, которая должна была позволить кинокомиксу выйти на первое место. Однако за уикенд, на который были назначены показы, этого сделать не удалось - всё ещё сохранялся 27-миллионный разрыв.

Как видим, в компании не опустили руки. И добились своего: сейчас отставание "Финала" сократилось до "жалких" 500 тысяч долларов. И оно, вне всяких сомнений, будет преодолено.

Глава Marvel Кевин Файги уже поздравил своих коллег с историческим достижением. "Благодаря вам фильму "Мстители: Финал" удалось стать крупнейшим фильмом в истории", - обратился он к ним, выступая на Comic-Con.

В свою очередь, председатель The Walt Disney Studios Алан Хорн тоже поздравил команды Disney и Marvel с победой, отметив, что и мир "Аватара" остаётся одним из самых важных явлений современного кино. Права на фантастический фильм Кэмерона после "сделки века" с Fox тоже, кстати, принадлежат Disney.

Интересно, что в домашнем прокате "Мстители" быстро обошли "Аватар". Но всё равно заняли второе место, уступив седьмому эпизоду "Звёздных войн" - "Пробуждению силы" Джей Джей Абрамса.

До "Аватара" рекорд принадлежал другому фильму Кэмерона - "Титанику", и он был бит "Мстителями" за десять дней проката.

Наша рецензия на картину "Мстители. Финал" - здесь.

Напомним заодно, что Кэмерон сейчас работает не только над перезапуском "Терминатора", но и сразу над несколькими сиквелами "Аватара".