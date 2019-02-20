Джеймс Кэмерон рассказал о продолжении "Аватара"

64-летний канадский режиссер, сценарист, продюсер и океанограф Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжениями своего "Аватара", самого кассового фильма в истории кинематографа.

По словам Кэмерона, которые приводит Empire, во второй ленте изнывающий зритель наконец-то увидит, к чему пришли отношения главных героев первого фильма. В частности, у Джейка Салли (его играет Сэм Уорингтон) родится дочь.

Действие картины развернется через несколько лет после событий оригинального "Аватара" и в немалой своей части сосредоточатся на ссоре персонажей Уортингтона и Зои Салданы, сыгравшей Нейтири.

Кэмерон раскрыл, что "семейные разборки Джейка и Нейтири заняли три страницы сценария" и этот момент - один из ключевых для всего сюжета сиквела.

"Этот эпизод я снимал с точки зрения восьмилетней девочки, которая наблюдает за скандалом из укрытия. И благодаря тому, что мы с Сэмом сработались на первом "Аватаре", я уже знаю, как верно раскрывать его героя, которому суждено пережить эмоциональный шок в четырех новых фильмах серии", - говорит режиссер. Заверяя, что, хотя до завершения работ над сагой еще далеко, Джейк уже натерпелся так, что мало не покажется.

И добавляя: "Очень рад тому, что в итоге на главную мужскую роль был утвержден именно Сэм", обошедший Ченнинга Тейтума и Криса Эванса. Поскольку актер обладает "особенной энергетикой". Такой, что вдохновляет. По словам Кэмерона, Уорингтону удалось создать персонажа, с которым он пошел бы в разведку.

"Аватар 2" обещан к премьере на 18 декабря 2020 года, третий фильм - на 17 декабря 2021-го, два остальных предварительно - на 20 декабря 2024-го и 19 декабря 2025-го. Но не исключено, что после окончательного урегулирования всех нюансов поглощения студии FOX корпорацией Disney даты могут переехать.

Первый "Аватар" вышел в 2009 году, при бюджете в 237 миллиона собрав в мировом прокате 2 788 000 000 долларов.