Новости

Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Колин Фаррелл сыграет китобоя в сериале BBC "Северные воды" 14:33
Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда 14:09
Вышел трейлер "Сувенира" с Тильдой Суинтон и ее дочерью 13:59
СМИ: В Москве избили Виталия Абдулова за попытку выгнать проституток 13:48

Джеймс Кэмерон рассказал о продолжении "Аватара"

Новости
    20.02.2019, 14:23
Текст:   Олег Усков

64-летний канадский режиссер, сценарист, продюсер и океанограф Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжениями своего "Аватара", самого кассового фильма в истории кинематографа.

По словам Кэмерона, которые приводит Empire, во второй ленте изнывающий зритель наконец-то увидит, к чему пришли отношения главных героев первого фильма. В частности, у Джейка Салли (его играет Сэм Уорингтон) родится дочь.

Фото: kinopoisk.ru
Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда

Действие картины развернется через несколько лет после событий оригинального "Аватара" и в немалой своей части сосредоточатся на ссоре персонажей Уортингтона и Зои Салданы, сыгравшей Нейтири.

Кэмерон раскрыл, что "семейные разборки Джейка и Нейтири заняли три страницы сценария" и этот момент - один из ключевых для всего сюжета сиквела.

"Этот эпизод я снимал с точки зрения восьмилетней девочки, которая наблюдает за скандалом из укрытия. И благодаря тому, что мы с Сэмом сработались на первом "Аватаре", я уже знаю, как верно раскрывать его героя, которому суждено пережить эмоциональный шок в четырех новых фильмах серии", - говорит режиссер. Заверяя, что, хотя до завершения работ над сагой еще далеко, Джейк уже натерпелся так, что мало не покажется.   

И добавляя: "Очень рад тому, что в итоге на главную мужскую роль был утвержден именно Сэм", обошедший Ченнинга Тейтума и Криса Эванса. Поскольку актер обладает "особенной энергетикой". Такой, что вдохновляет. По словам Кэмерона, Уорингтону удалось создать персонажа, с которым он пошел бы в разведку.   

"Аватар 2" обещан к премьере на 18 декабря 2020 года, третий фильм - на 17 декабря 2021-го, два остальных предварительно - на 20 декабря 2024-го и 19 декабря 2025-го. Но не исключено, что после окончательного урегулирования всех нюансов поглощения студии FOX корпорацией Disney даты могут переехать.

Первый "Аватар" вышел в 2009 году, при бюджете в 237 миллиона собрав в мировом прокате 2 788 000 000 долларов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Канал SyFy закрыл сериал автора "Игры престолов" "Летящие сквозь ночь" 11:50
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19.02.2019
Умер актер и режиссер Борис Яшин 19.02.2019
⧣ Голливуд
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 19.02.2019
Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара-2019" 18.02.2019
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 18.02.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 19.02.2019
Видео: зима и "Ктулху" в трейлере постапокалипсиса "Морская звезда" 18.02.2019
Вышел новый русский трейлер обновленного "Хеллбоя" 17.02.2019
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 14.02.2019
Умер зять Уолта Диснея, экс-гендиректор The Walt Disney Company 11.02.2019
Вышел новый разочаровывающий тизер "Аладдина" от Гая Ричи 11.02.2019