Махершала Али сменит Уэсли Снайпса в роли Блэйда

Дважды лауреат "Оскара" Махершала Али ("Зеленая книга", третий сезон "Настоящего детектива", "Лунный свет") станет новым Блэйдом. Об этом сообщил на Comic-Con в Сан-Диего в субботу глава студии Marvel Кевин Файги. Тем подтвердив серьезность планов компании вернуть популярного персонажа на экраны.

При этом, как пишет Deadline, сам будущий охотник на вампиров также присутствовал на панели проекта, щеголяя в соответствующей бейсболке - с логотипом франшизы.

MAHERSHALA ALI IS BLADE



HE'S AT

MARVEL SDCC OMG I CAN'T BREATHE SOMEONE HELP pic.twitter.com/fQN0n6n9NH — The Man Who Sold The World (@LordBalvin) 21 июля 2019 г.

Никак дат пока названо не было.

Плюс Файги в очередной раз подтвердил планы на перезагрузку "Фантастической четверки", а также призвал ждать третьих "Стражей галактики" и сиквел "Капитана Марвел". Опять же, не утруждая себя уточнением деталей.

Первый "Блэйд" с Уэсли Снайпсом в роли боевого упыря-полукровки, основанный на одноименной серии комиксов, вышел в 1998-м. Сиквелы - в 2002-м и 2004-м. В тот же период начались переговоры насчет спин-офф-трилогии - о Дьяконе Фросте, главном антагонисте Блэйда, но через некоторое время проект свернули.

Сам Снайпс, кстати, дела которого в последнее время шли не блестяще, неоднократно заявлял, что готов вернуться к роли Блэйда. Но на Marvel намекам, как видим, не вняли.

Ранее сообщалось, что Файги поздравил сотрудников Disney и Marvel с грядущей победой над "Аватаром".