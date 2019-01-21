Еще один фильм, затрагивающий проблему межрасовых отношений в США (даром что в его названии упоминается другой цвет), снятый в старомодном жанре роуд-муви и исполненный в ироничной ретро-стилистике, тоже без внимания не остался. Помимо успеха у критиков, "Зеленая книга" уже имеет в своем активе три "Золотых глобуса", четыре номинации BAFTA, премию Гильдии продюсеров и может вполне рассчитывать на благосклонность оскаровского жюри.

Один из "глобусов", наряду с категориями "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший сценарий", картине принес Махершала Али, признанный исполнителем лучшей мужской роли второго плана. Вигго Мортенсен довольствовался лишь номинацией за главную роль, уступив Кристиану Бэйлу, сыгравшему Дика Чейни во "Власти". Точно так же участников дуэта по номинациям распределили и эксперты BAFTA. Хотя ранжирование это весьма и весьма условно - вклад обоих в картину примерно одинаков.

Только если Али уютно устроился в образе интеллигентного негра с аристократическими замашками, харизматичному датчанину пришлось задействовать свой творческий арсенал по полной, чтобы превратиться в грубоватого итало-американца, шустрящего на подхвате у своих более оборотистых и опасных соплеменников.

В основе фабулы лежат события, имевшие место в действительности. Талантливый чернокожий джазовый пианист Дон Ширли игнорирует увещевания доброжелателей и отказывается мириться с жестокими американскими реалиями эпохи расцвета сегрегации. И решается на турне по весьма небезопасному маршруту (крайне нетолератные южные штаты) в самое неподходящее для этого время (начало шестидесятых).

Для подстраховки водителем он нанимает неотесанного и не в меру разговорчивого итальянского оборванца Тони, особой симпатии к "цветным" не испытывающего, зато крепкого, к работе кулаками привычного, "баранку" крутящего мастерски, а главное - за деньги готового если не на что угодно, то на многое.

Реальный Тони Валлелонга, между прочим, - личность в самом деле чрезвычайно интересная и многогранная. Соприкосновение с искусством, даже такое пунктирное, явно не прошло для него без последствий: потом он, хотя и совсем чуть-чуть, реализовался как актёр, поэксплуатировав свое амплуа связанного с криминалом итальянца в массовке и эпизодических ролях в таких, например, полотнах, как "Крестный отец", "Славные парни", а также в сериале "Клан Сопрано".

В фильме Питера Фаррелли, основанном на интервью с родными Валлелонги, колоритная парочка колесит по городкам в компании с аккомпанирующими коллегами Дона. Кстати, одного из них зовут Олег, он играет на виолончели, любит водку и говорить по-русски со смешным акцентом, потому что играет его Димитар Маринов, один из профильных специалистов по экранной клюкве. Проще ведь скандинаву научиться убедительно сымитировать итальянский акцент, чем продюсерам найти в Голливуде русскоязычного актера (Мортенсен после незабываемого опыта "Порока на экспорт" не даст соврать). Ну да ладно.

Так вот. По миру, кишащему взрывоопасным "белым мусором" и высокомерным высшим светом, чьи представители с удовольствием могут послушать музыку в исполнении черной знаменитости, но ни за что не согласятся ужинать с ней в одном зале, героев ведет "Зеленая книга". Не появившая позднее политическая программа Муаммара Каддафи, конечно, а специальный справочник, где перечисляются заведения, доступные для посещения афроамериканцам.

От неприятностей скромная брошюрка, понятное дело, не страхует. К тому же рафинированный Дон к таким условиям оказывается предсказуемо не готов. Так что он и Тони то и дело попадают во всяческие передряги, которые их, само собой, сближают.

Но вот что интересно: при том, что Фарелли совсем не стесняется демонстрировать самые малопривлекательные черты погрязнувшего в расизме американского общества, он старательно избегает сгущения красок. "Зеленая книга", успевая заклеймить и расизм - во всевозможных его проявлениях, и гомофобию, умудряется сохранять легкий, почти дружелюбный тон, чуждый популярному сегодня дидактичному морализаторству и надрывному нагнетанию.

Автор знаменитых идиотских комедий с Джимом Керри, обнаруживающий попутно добротное чувство юмора, своей картиной наглядно демонстрирует, что борьба с расизмом при помощи лома, волшебных технологий ученых Ваканды, травли и реакционной истерии контрпродуктивна. Как и любые человеческие пороки, он, к сожалению, присущ многим. Не только гротескным монстрам и клиническим дебилам, а самым обыкновенным обывателям - пускай не самым приятным, но людьми от этого быть не перестающим. А потому в ряде случаев - вполне поддающимся излечению. И такой вот подход к проблеме представляется в разы полезнее царящей ныне политкорректной черно-белой конъюнктуры.

4.0