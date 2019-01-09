Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка"

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA объявила номинантов своей ежегодной премии.

Абсолютный лидер с большим отрывом - "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, костюмная драма о женской вражде и ее далеко идущих последствиях, претендующая на 12 наград. На втором месте расположились "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась" - у этих картин по 7 номинаций.

"Власть" с опять ударно растолстевшим Кристианом Бэйлом в роли Дика Чейни - 6 номинаций.

"Черный клановец" - 5, "Холодная война" и "Зеленая книга" - 4, "Мэри Поппинс возвращается", "Две королевы", "Сможете ли вы меня простить?" и "Стэн и Олли" - по 3 номинации.

Церемония награждения состоится 10 февраля в Альберт-холле в Лондоне. С полным списком кандидатов можно ознакомиться ниже.

"Лучший фильм"

"Черный Клановец"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Звезда родилась"

"Выдающийся британский фильм"

"Зверь"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Маккуин"

"Стэн и Олли"

"Тебя никогда здесь не было"

"Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера"

"Отступничество"

"Зверь"

"Камбоджийская весна"

"Пили"

"Рэй и Лиз"

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Капернаум" (Ливан)

"Холодная война" (Польша)

"Догмэн" (Италия)

"Рома" (Мексика)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Лучший мультфильм"

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Лучший режиссер"

Спайк Ли ("Черный Клановец")

Павел Павликовский ("Холодная война")

Йоргос Лантимос ("Фаворитка")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

"Лучший оригинальный сценарий"

"Холодная война"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Власть"

"Лучший адаптированный сценарий"

"Черный клановец"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Человек на Луне"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

"Лучшая женская роль"

Гленн Клоуз, "Жена"

Леди Гага, "Звезда родилась"

Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Виола Дэвис, "Вдовы"

"Лучшая мужская роль"

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Кристиан Бэйл, "Власть"

Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Стив Куган, "Стэн и Олли"

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"

"Лучшая мужская роль второго плана"

Адам Драйвер, "Черный клановец"

Махершала Али, "Зеленая книга"

Ричард Э. Грант, "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Рокуэлл, "Власть"

Тимоти Шаламе, "Красивый мальчик"

"Лучшая мужская роль второго плана"

Эми Адамс, "Власть"

Клэр Фой, "Человек на Луне"

Эмма Стоун, "Фаворитка"

Марго Робби, "Две королевы"

Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

"Лучшие визуальные эффекты"

"Мстители: Война бесконечности"

"Черная пантера"

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

"Человек на Луне"

"Первому игроку приготовиться"

"Лучший звук"

"Богемская рапсодия"

"Человек на Луне"

"Миссия невыполнима: Последствия"

"Тихое место"

"Звезда родилась"

"Лучший грим"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Две королевы"

"Стэн и Олли"

"Власть"

"Лучший дизайн костюмов"

"Баллада Бастера Скраггса"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

"Лучшая работа художника-постановщика"

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Рома"

"Лучший монтаж"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Власть"

"Лучшая операторская работа"

"Богемская рапсодия"

"Холодная война"

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Лучший саундтрек"

"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Звезда родилась"