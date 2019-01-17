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Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы"

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    17.01.2019, 01:04
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сиквел "Порока на экспорт" затронет проблемы мировой политики, включая современную Россию.

Как уведомляет Collider, известный сценарист Стивен Найт ("Табу", "Острые козырьки", "Лок") рассказал о будущем медленно, но уверенно пробивающего себе дорогу сиквела зэк-триллера Дэвида Кроненберга (2007) про русскую мафию за рубежом, в котором играли Вигго Мортенсен, Наоми Уоттс и Венсан Кассель в главных ролях.

Найт, автор скрипта к оригинальному фильму, поведал следующее:

- съемки, скорее всего, стартуют в этом году;

Фото: youtube.com
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- сценарий, который несколько раз был исправлен, будет отражать последние политические тенденции, в том числе "актуальность российской темы";

- Вигго Мортенсен не вернется к своей роли, но проект рассчитан "на пару действительно хороших актеров";

- Дэвид Кроненберг не будет режиссером сиквела, но уже утвержден отличный постановщик, чье имя Найт не стал называть.

Синопсис оригинального фильма звучал так: "нНкануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина, совсем юная, почти подросток. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается ее истории жизни и начинает собственное расследование, которое прямо ведет в логово русской мафии.

Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый - жестокий и таинственный киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса. Завязывается еще одна ужасающая цепочка любви и убийств, обмана и возмездия".

Дата выхода сиквела пока не озвучена.

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