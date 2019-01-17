Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы"

Сиквел "Порока на экспорт" затронет проблемы мировой политики, включая современную Россию.

Как уведомляет Collider, известный сценарист Стивен Найт ("Табу", "Острые козырьки", "Лок") рассказал о будущем медленно, но уверенно пробивающего себе дорогу сиквела зэк-триллера Дэвида Кроненберга (2007) про русскую мафию за рубежом, в котором играли Вигго Мортенсен, Наоми Уоттс и Венсан Кассель в главных ролях.

Найт, автор скрипта к оригинальному фильму, поведал следующее:

- съемки, скорее всего, стартуют в этом году;

- сценарий, который несколько раз был исправлен, будет отражать последние политические тенденции, в том числе "актуальность российской темы";

- Вигго Мортенсен не вернется к своей роли, но проект рассчитан "на пару действительно хороших актеров";

- Дэвид Кроненберг не будет режиссером сиквела, но уже утвержден отличный постановщик, чье имя Найт не стал называть.

Синопсис оригинального фильма звучал так: "нНкануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина, совсем юная, почти подросток. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается ее истории жизни и начинает собственное расследование, которое прямо ведет в логово русской мафии.

Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый - жестокий и таинственный киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса. Завязывается еще одна ужасающая цепочка любви и убийств, обмана и возмездия".

Дата выхода сиквела пока не озвучена.