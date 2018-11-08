Вигго Мортенсен дал советы будущему Арагорну

Вигго Мортенсен благословил будущего "Арагорна" и дал несколько советов.

Художник, музыкант, актер и режиссер Вигго Мортенсен, 15 лет назад исполнивший роль Арагорна, одного из центральных персонажей произведений профессора Джона Р.Р. Толкина, поделился своими мыслями по поводу грядущего сверхамбициозного сериала от Amazon по "Властелину колец".

Что вполне резонно, т.к., согласно непрекращающимся слухам, центральной фигурой станет именно молодой Арагорн, он же последний вождь следопытов и первый король Воссоединенного королевства.

В эксклюзиве портала Collider Мортенсен рассказал немного о том, что ему пришлось сделать, чтобы понять персонажа и посоветовал сценаристам и будущему исполнителю не только самым внимательным образом изучить "Властелина колец", но и обратить внимание на германо-скандинавские саги. Такие, например, как сказания о благородном рыцаре Зигфриде (Сигурде) или исландская сага о Вельсунгах.

Далее актер предложил обратить внимание всех причастных к проекту на величественные картины культового режиссера Акиры Куросавы и немного поделился собственным опытом.

Например, когда его пригласили на роль Арагорна, то ему пришлось в самом экстренном режиме сменить уже утвержденного ранее актера, что было для него неожиданным опытом, т.к. Мортенсен обычно склонен к тщательной подготовке.

По его словам, к тому моменту, когда он начал свою работу на съемочной площадке, не только вовсю шли репетиции, но и детально изучался эльфийский язык. Актеры занимались с лошадьми и тренерами по фехтованию, уже даже снимались какие-то сцены.

Мортенсену было тяжело, т.к. он, едва успев дать согласие, пролетел 13 часов и был вынужден прочитать огромный фолиант, с которым актер никогда не сталкивался.

Однако ему повезло - с детства он любил читать скандинавские сказания и о подвигах викингов, так что частично материал показался ему знакомым и, надо отдать должное таланту профессора Толкина, книга его не на шутку увлекла. Помимо этого, ему не пришлось сразу сниматься в диалогах, т.к. он прибыл в тот момент, когда по плану шли съемки боевых сцен, что дало ему больше времени на подготовку.

Напомним, что работа над сериалом идет полным ходом, и это позволяет надеяться на появление в ближайшем времени новых данных о проекте. Отметим, что Питер Джексон не будет принимать участие в шоу, но с нетерпением ждет его выхода.

Что касается Мортенсена, то 29 января 2019 года в России (и 16 ноября этого года на Западе) выходит толерантный роуд-трип "Зеленая книга", где Мортенсен играет водителя с функциями охранника, который путешествует с персонажем-музыкантом в исполнении Махершалы Али. Критики в восторге от работы Мортенсена и прочат ему номинацию на "Оскар".