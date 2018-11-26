Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе

Съемки второго сезона нуарного исторического сериала "Табу" с хмыкающим Томом Харди в главной роли стартуют в январе следующего года. Об этом сообщает группа компаний Viasat, показывающая "Табу" в России.

Чуть ранее информацию о работе над вторым сезоном подтвердил исполнительный продюсер проекта Ридли Скотт, поблагодаривший BBC и FX за доверие, которое позволяет "Табу" быть таким темным и брутальным.

Сценарием, как и прежде, занимается Стивен Найт, известный по другому телевизионному хиту - криминальной драме "Острые козырьки". Том Харди, конечно, вернется к образу Джеймса Делейни.

По словам Скотта, воодушевление, с которым аудитория отнеслась к сериалу, действительно вдохновляет команду.

Кроме того, сообщает Radio Times, руководители каналов заверили, что сериал ждет как минимум два новых сезона. Не исключено, что и больше.

Дата премьеры второго сезона, переносившейся до этого на неопределенный срок, по-прежнему неизвестна.

Первый сезон "Табу", вышел в начале 2017-го, став одним из самых примечательных телешоу года.

Посмотреть все восемь серий первого сезона можно в онлайн-кинотеатре ViP Play