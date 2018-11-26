Новости

Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 16:59
Фото и видео: "Джон Сноу" изменился до неузнаваемости 16:16
Ричард Гир признался, что потрясен Москвой 13:44
Новые "Фантастические твари" лидируют в мировом прокате 13:16

Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе

Новости
    26.11.2018, 17:39
Текст:   Козьма Лоханкин

Съемки второго сезона нуарного исторического сериала "Табу" с хмыкающим Томом Харди в главной роли стартуют в январе следующего года. Об этом сообщает группа компаний Viasat, показывающая "Табу" в России.

Чуть ранее информацию о работе над вторым сезоном подтвердил исполнительный продюсер проекта Ридли Скотт, поблагодаривший BBC и FX за доверие, которое позволяет "Табу" быть таким темным и брутальным.

Фото: kinopoisk.ru
Чего ждать от сериала-продолжения культовой "Подводной лодки"

Сценарием, как и прежде, занимается Стивен Найт, известный по другому телевизионному хиту - криминальной драме "Острые козырьки". Том Харди, конечно, вернется к образу Джеймса Делейни.

По словам Скотта, воодушевление, с которым аудитория отнеслась к сериалу, действительно вдохновляет команду.

Кроме того, сообщает Radio Times, руководители каналов заверили, что сериал ждет как минимум два новых сезона. Не исключено, что и больше.

Дата премьеры второго сезона, переносившейся до этого на неопределенный срок, по-прежнему неизвестна.

Первый сезон "Табу", вышел в начале 2017-го, став одним из самых примечательных телешоу года.

Посмотреть все восемь серий первого сезона можно в онлайн-кинотеатре ViP Play

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Участник "Битвы экстрасенсов" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро 12:46
Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд 11:45
Умер Бернардо Бертолуччи 11:39
Аль Пачино сыграет короля Лира 11:11
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ Seriepolis.com
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018
СМИ: Юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным 25.11.2018
Фото: Кит Харингтон опроверг секс с участницей "Дома-2" 25.11.2018
⧣ BBC
Фото: youtube.com/ CriterionDaily
Умер режиссер Николас Роуг 24.11.2018
Вышел истеричный трейлер детективной драмы "Миссис Уилсон" 14.11.2018
По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 03.11.2018
⧣ Fox
Фото: youtube.com/ 20th Century Fox
Вышел трейлер "детского" "Дэдпула" 20.11.2018
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом 17.11.2018
Из "Симпсонов" уберут персонажа Апу из соображений "политкорректности" 27.10.2018