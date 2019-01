BBC опубликовала трейлер с кадрами новых сериалов и эпизодов

Британская телерадиовещательная компания BBC представила на суд зрителей ролик с кадрами из новых проектов и новых сезонов давно полюбившихся сериалов, которые планируются к запуску и показу в этом году.

Среди них - долгожданный пятый сезон бирмингемской гангстерской драмы Стивена Найта "Острые козырьки" (Peaky Blinders), пятый сезон детективного сериала "Лютер" (Luther) с Идрисом Эльбой, пятый сезон полицейской драмы с Эдрианом Данбаром "По долгу службы" (Line of Duty), пятый сезон нескончаемой экранизации исторического романа Уинстона Грэма "Полдарк" (Poldark), восьмой сезон удивительно живучей ретро-драмы о буднях медсестер в первые послевоенные десятилетия "Зовите акушерку" (Call the Midwife).

Второй сезон триллера "Спасти Фейт" (Keeping Faith) также увидит свет в 2019-м, равно как и продолжение телесериала "Убивая Еву" (Killing Eve), основанного на серии романов Люка Дженнингса.

Из экранизаций следует выделить очередную телеверсию "Отверженных" (Les misérables) Виктора Гюго, особо полюбившихся англичанам благодаря неувядаемому мюзиклу 1980 года Клода-Мишеля Шёнберга, который считается самым долгоиграющим представлением в истории лондонского Вест-Энда и собирает сотни зрителей каждый вечер и поныне. В новом мини-сериале песенной составляющей не будет, но зато в главных ролях выступят актеры редкой одаренности - Доминик Уэст и Оливия Колман.

Еще одним долгожданным событием станет премьерный показ новой версии легендарной "Войны миров" (The War of the Worlds) британского фантаста и в некоторой степени провидца Герберта Уэллса в режиссерской трактовке Крейга Вивейроса ("Молодой Морс", "И никого не стало", "Риллингтон плейс") с Грегом Кинниром, Элеанор Томлинсон и Рупертом Грейвсом в главных ролях.

Необычным сюрпризом станет для многих появление американца Ричарда Гира в драме "Мать, отец, сын" (MotherFatherSon). И если на телевидении вообще он, пусть и давно, в 1973 году, все-таки появлялся, то в британском телепроекте он задействован будет по-настоящему впервые. Помимо него в кадре появятся такие гиганты театра и кино как Хелен МакКрори и Шинейд Кьюсак.

Из экзотического и не совсем обычного будет показан сериал The Dublin Murders, основанный на ирландском Dublin Murder Squad, а также японо-британский проект Giri / Hagi ("Долг / Стыд"). Среди остальных премьер этого года значатся: Gentleman Jack, Dark Money, Years & Years, Baptiste, The Victim, Gold Digger, Noughts and Crosses, Summer of Rockets, World on Fire.