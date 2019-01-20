Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

Гильдия продюсеров Америки раздала свои награды. Главного приза удостоилась картина "Зеленая книга". Лауреаты названы на странице орагнизации в Twitter и на официальном сайте, где можно ознакомиться с полным списком триумфаторов.

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures



WINNER: #GreenBookMovie: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly @NickVallelonga #PGAAwards ✨ pic.twitter.com/2PuITR1VYQ — Producers Guild (@producersguild) 20 января 2019 г.

В числе претендентов на звание лучшего фильма 2018 года также были следующие ленты: "Звезда родилась", "Черная пантера", "Черный клановец", "Безумно богатые азиаты", "Фаворитка", "Тихое место", "Рома", "Власть" и "Богемская рапсодия", сообщает сайт гильдии.

Лучшим мультфильмом признана анимационная картина "Человек-паук: Через вселенные", лучшим драматическим сериалом - "Американцы", лучшим комедийным - "Удивительная миссис Мейзел".

Среди мини-сериалов победу праздновал второй сезон "Американской истории преступлений" - "Убийство Джанни Версаче", а наиболее удачным телефильмом неожиданно назвали новую экранизацию романа Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Ранее своих номинантов назвала престижная британская премия BAFTA.