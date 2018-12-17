Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года

Авторитетный сайт Rotten Tomatoes составил топ лучших фильмов года.

Первое место с 97% "свежести" у критиков и 79% - у зрителей - заняла марвеловская "Черная пантера".

Столько же процентов у критиков набрал занявший второе место фильм "Миссия невыполнима: Последствия" (89% - от зрителей).

Далее на основании хитроумного алгоритма расположились: "Черный клановец" (95% и 82%), "Звезда родилась" (90% и 81%), "Тихое место" (95% и 83%), "Приключения Паддингтона 2" (100% и 88%), "Назови меня своим именем" (94% и 85%), "Суперсемейка 2" (94% и 87%), "Восьмой класс" (99% и 84%), "Не оставляй следов" (100% и 82%).