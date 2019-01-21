"Охотница за привидениями" прокляла "Охотников за привидениями 3"

Афроамериканская актриса Лесли Джонс, исполнительница одной из из главных ролей в "женской" версии "Охотников за привидениями", поделилась своим мнением по поводу нового фильма франшизы, над которым в данный момент работает Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, создателя оригинальных "Охотников", и который, вероятнее всего, полностью отменяет события ленты 2016 года с ее участием. Тизер третьей части был опубликован на минувшей неделе.

Как нетрудно догадаться, Лесли, мягко говоря, не в восторге. "Это оскорбительно", - написала она в личном Twitter-аккаунте и далее пояснила свою позицию, не стесняясь в выражениях.

So insulting. Like fuck us. We dint count. It’s like something trump would do. (Trump voice)”Gonna redo ghostbusteeeeers, better with men, will be huge. Those women ain’t ghostbusteeeeers” ugh so annoying. Such a dick move. And I don’t give fuck I’m saying something!! — Leslie Jones (@Lesdoggg) January 19, 2019

"Именно так поступил бы Трамп", - предположила актриса. В доказательство чего "передразнила" манеру речи американского президента: "Давайте переделаем "Охотников за привиде-е-ениями, с мужчинами лучше, выйдет круто. Эти женщины - не "Охотники за привиде-е-ениями". "Так раздражает", - подытожила Лесли.

Напомним, что "женский" ремейк 2016 года провалился в прокате и вызвал негодование в среде фанатов и простых зрителей. На сайте IMDb его оценка составляет на данный момент 5.3 балла. Дональд Трамп стал президентом 20 января 2017 года.