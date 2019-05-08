Disney назвал даты выхода продолжений "Аватара" и "Звездных войн"

Компания Disney опубликовала расписание выхода своих проектов, многие из которых относятся к самым ожидаемым фильмам ближайших лет.

В соответствии с ним, премьера первого сиквела сверхуспешного "Аватара" Джеймса Кэмерона перенесена на год. Ранее было заявлено, что он выйдет в 2020-м, но теперь указана новая дата - 17 декабря 2021-го.

Напомним, вторым фильмом Кэмерон ограничиваться не намерен, и нас ждут ещё три - как минимум - части, которые, согласно свежему графику, увидят свет в 2023-м, 2025-м и 2027 годах.

Также стали известны даты премьер продолжений "Звёздных войн". После картины "Скайуокер. Восход", которая появится на больших экранах 20 декабря текущего года, вселенная возьмёт паузу и станет обновляться чуть реже. Следующие ленты саги порадуют фанатов в 2022-м, 2024-м и 2026 годах.

Ближайшие диснеевские премьеры - неоднозначный байопик о Джоне Р.Р. Толкине, "Аладдин" Гая Ричи, "Тёмный Феникс" из мира "Людей Икс" и четвертая часть "Истории игрушек".