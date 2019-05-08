Новости

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы 11:38
Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра 11:11
Скончалась автор саги о гардемаринах писательница Нина Соротокина 07.05.2019
Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети 07.05.2019
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 07.05.2019

Disney назвал даты выхода продолжений "Аватара" и "Звездных войн"

Новости
    08.05.2019, 10:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Компания Disney опубликовала расписание выхода своих проектов, многие из которых относятся к самым ожидаемым фильмам ближайших лет.

В соответствии с ним, премьера первого сиквела сверхуспешного "Аватара" Джеймса Кэмерона перенесена на год. Ранее было заявлено, что он выйдет в 2020-м, но теперь указана новая дата - 17 декабря 2021-го.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры 2-го сезона сериала Финчера "Охотник за разумом"

Напомним, вторым фильмом Кэмерон ограничиваться не намерен, и нас ждут ещё три - как минимум - части, которые, согласно свежему графику, увидят свет в 2023-м, 2025-м и 2027 годах.

Также стали известны даты премьер продолжений "Звёздных войн". После картины "Скайуокер. Восход", которая появится на больших экранах 20 декабря текущего года, вселенная возьмёт паузу и станет обновляться чуть реже. Следующие ленты саги порадуют фанатов в 2022-м, 2024-м и 2026 годах.

Ближайшие диснеевские премьеры - неоднозначный байопик о Джоне Р.Р. Толкине, "Аладдин" Гая Ричи, "Тёмный Феникс" из мира "Людей Икс" и четвертая часть "Истории игрушек".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Названа дата премьеры 2-го сезона сериала Финчера "Охотник за разумом" 07.05.2019
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 07.05.2019
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 07.05.2019
Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black 07.05.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фильма про вторжение инопланетян "Рубеж мира" 07.05.2019
Преподаватель наказал своих учеников, заспойлерив им "Мстителей" 07.05.2019
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 06.05.2019
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Стала известна судьба хвоста Чебурашки 05.05.2019
Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри 27.04.2019
Трейлер: Дэниел Рэдклифф в игрушечной вселенной Playmobil 17.04.2019
⧣ Disney
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
Вышел русский трейлер фантастического боевика с Уиллом Смитом "Гемини" 26.04.2019
Фильм "Мстители: Финал" побил очередной рекорд 25.04.2019
Российскую премьеру новых "Мстителей" попросили перенести 23.04.2019