Новости

Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера 13:38
Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова 13:17
Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019

Орел свинье не товарищ

Рецензии
    02.09.2019, 13:05
Текст:   Екатерина Сосновская
Две недели продолжение мультфильма, созданного на основе игры для смартфона, занимало верхнюю строчку российского бокс-офисе. И только теперь переместилось на второе. Казалось бы, Angry Birds давно уже не в топе приложений, чем же пернатые цепляют зрителя?
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Когда первый фильм о злых птицах готовился к выходу в прокат, обыватели и кинокритики выражали скепсис - что, мол, там можно наэкранизировать? Стоит отметить, что в первой части создатели использовали материал игры довольно активно: птицы и правда злые (главные герои знакомятся на групповой терапии по контролю гнева), персонажи имеют те же отличительные черты, что и "снаряды" из игры, и даже элементы геймплея задействованы.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека"

Тогда, в 2016 году, вселенную двухмерной игры удалось трансформировать в анимационную настолько успешно что это позволило создателям получить задел под сиквелы, триквелы и прочие квадриквелы и оторваться от первоисточника. Уже во второй части сценаристы отдалились от игрового процесса: освоившие контроль над яростью птицы и зеленые свиньи заключают перемирие для совместного противостояния новому врагу.

По соседству с Островом Птиц и Островом Свиней обнаруживается третий остров, покрытый льдом. Там живут орлы под предводительством истеричной Зеты, которая загадочным образом связана с Могучим Орлом из первой части. Повествование во втором мультфильме стало более последовательным и динамичным, Angry Birds 2 можно назвать полноценным анимационным шпионским боевиком. При этом сценаристы продолжили раскрывать психологические стороны персонажей в духе первого мультфильма. Главный герой Ред стремится к подвигу не ради всего хорошего, а для сохранения своей популярности в птичьем сообществе.

В Angry Birds 2 появились новые персонажи. К Реду, Чаку и Бомбу присоединилась сестра Чака Серебрянка. Дизайн игрового персонажа претерпел заметные внешние изменения. Фишка серебряной птички в игре Angry Birds 2 была в том, что она практически бесполезна на уровне, но незаменима для победы над "боссом". Мультфильм демонстрирует, что главного антагониста лучше побеждать с помощью командного духа, но абсолютного успеха можно добиться, если найти причину зловредности врага, проговорить ее и исправить.

Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Вышел первый трейлер игрового ремейка мультфильма "Леди и Бродяга"

Юмор в ленте играет не меньшую роль, чем в первой части. Вторые "Птички" вновь адресованы детям, но не дадут заскучать родителям вовремя семейного просмотра. Снова не обошлось без сортирных шуточек и "пасхалок". Исключительно хохмы ради в историю был добавлен мини-сюжет про трех птенцов, которые спасают упущенных по шалости малышей, которые еще не вылупились из яиц - это безотказный прием, спросите белку из "Ледникового периода".

Еще одним важным комедийным компонентом является одна из трех любовных линий в сюжете - это несчастливый роман глазастой нерпы и пса чихуахуа, заточенного в ледяном кубе. В этом моменте авторам удалось убить двух зайцев - умилить одних и рассмешить других. Да еще и на "Титаник" остроумно сослаться к финалу.

Вообще, скорее всего, крепенький, но ничем особо не примечательный мультфильм так приветливо встречен зрителями благодаря отсутствию серьезной конкуренции в сфере детской анимации. Все-таки топовых анимационных студий в мире раз-два и обчелся, а спрос на качественные семейные походы в кино велик. Поэтому что угодно может стать основой для годного детского контента, если за дело берется талантливая команда авторов.

4
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 01.09.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" 31.08.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ DammitWade
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
Вышел трейлер драмы "Два Папы" с Энтони Хопкинсом 31.08.2019
В Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй 29.08.2019
⧣ экранизации
Фото: instagram.com/ glukhovsky
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 23.08.2019
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене 23.08.2019
Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 22.08.2019
⧣ комедия
Фото: twitter.com/ MiaFarrow
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 31.08.2019
Вышел трейлер комедии Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым 28.08.2019
Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы 28.08.2019