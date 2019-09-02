Когда первый фильм о злых птицах готовился к выходу в прокат, обыватели и кинокритики выражали скепсис - что, мол, там можно наэкранизировать? Стоит отметить, что в первой части создатели использовали материал игры довольно активно: птицы и правда злые (главные герои знакомятся на групповой терапии по контролю гнева), персонажи имеют те же отличительные черты, что и "снаряды" из игры, и даже элементы геймплея задействованы.

Тогда, в 2016 году, вселенную двухмерной игры удалось трансформировать в анимационную настолько успешно что это позволило создателям получить задел под сиквелы, триквелы и прочие квадриквелы и оторваться от первоисточника. Уже во второй части сценаристы отдалились от игрового процесса: освоившие контроль над яростью птицы и зеленые свиньи заключают перемирие для совместного противостояния новому врагу.

По соседству с Островом Птиц и Островом Свиней обнаруживается третий остров, покрытый льдом. Там живут орлы под предводительством истеричной Зеты, которая загадочным образом связана с Могучим Орлом из первой части. Повествование во втором мультфильме стало более последовательным и динамичным, Angry Birds 2 можно назвать полноценным анимационным шпионским боевиком. При этом сценаристы продолжили раскрывать психологические стороны персонажей в духе первого мультфильма. Главный герой Ред стремится к подвигу не ради всего хорошего, а для сохранения своей популярности в птичьем сообществе.

В Angry Birds 2 появились новые персонажи. К Реду, Чаку и Бомбу присоединилась сестра Чака Серебрянка. Дизайн игрового персонажа претерпел заметные внешние изменения. Фишка серебряной птички в игре Angry Birds 2 была в том, что она практически бесполезна на уровне, но незаменима для победы над "боссом". Мультфильм демонстрирует, что главного антагониста лучше побеждать с помощью командного духа, но абсолютного успеха можно добиться, если найти причину зловредности врага, проговорить ее и исправить.

Юмор в ленте играет не меньшую роль, чем в первой части. Вторые "Птички" вновь адресованы детям, но не дадут заскучать родителям вовремя семейного просмотра. Снова не обошлось без сортирных шуточек и "пасхалок". Исключительно хохмы ради в историю был добавлен мини-сюжет про трех птенцов, которые спасают упущенных по шалости малышей, которые еще не вылупились из яиц - это безотказный прием, спросите белку из "Ледникового периода".

Еще одним важным комедийным компонентом является одна из трех любовных линий в сюжете - это несчастливый роман глазастой нерпы и пса чихуахуа, заточенного в ледяном кубе. В этом моменте авторам удалось убить двух зайцев - умилить одних и рассмешить других. Да еще и на "Титаник" остроумно сослаться к финалу.

Вообще, скорее всего, крепенький, но ничем особо не примечательный мультфильм так приветливо встречен зрителями благодаря отсутствию серьезной конкуренции в сфере детской анимации. Все-таки топовых анимационных студий в мире раз-два и обчелся, а спрос на качественные семейные походы в кино велик. Поэтому что угодно может стать основой для годного детского контента, если за дело берется талантливая команда авторов.

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