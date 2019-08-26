Вторые "Злые птички" вновь возглавили российский прокат

Состояние национального бокс-офиса за минувшую неделю не претерпело радикальных изменений, чемпионы проката России и стран СНГ - прежние.

Как свидетельствуют предварительные данные по итогам 22-25 августа, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com, полнометражная анимационная комедия "Angry Birds 2 в кино" осталась лидером российского проката. За выходные "Птички" собрали еще 98 миллионов рублей, доведя общую кассу до 415 миллионов. Фильм Туропа Ван Ормана вышел на экраны 15 августа.

Вторая позиция так же без изменений - это "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино. За выходные лента собрала более 88 миллионов рублей, за три недели проката - 1 033 200 000 рублей.

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Третья и четвертая строчка - дебютанты: хоррор немаловажного жанрового "киномясника" Александра Ажи "Капкан" собравший на старте 78,2 миллиона рублей, и российской фэнтези "Эбигейл" - чуть более пятидесяти миллионов в первую неделю проката.

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Замыкает пятерку держащийся в топе уже четыре недели первый спин-офф "Форсажа" "Хоббс и Шоу" - сорок миллионов за минувшие выходные и 1 180 000 000 всего.

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