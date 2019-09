Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат

Американский комедийный хоррор "Я иду искать" (Ready or Not) стал лидером проката России и стран СНГ, собрав за премьерный уикенд 61,4 миллиона рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по сборам за 29 августа / 1 сентября, приведенные специализированным ресурсом kinobusiness.com.

Наша рецензия на ленту с Энди Макдауэлл и Самарой Уивинг - здесь.

На вторую строчку сползла лидировавшая в течение предыдущих двух недель анимационная экшн-комедия "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) Туропа Ван Ормана. За минувшие выходные мультфильм собрал еще 59,4 миллиона рублей, доведя общую кассу трех недель проката до 1 634 000 000 рублей.

Третье место - "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, впервые за пятнадцать лет преодолевшего в России миллиардный рубеж: общая касса фильма по итогам четырех недель - 1 124 200 000 рублей. Из которых почти 51 миллион - за эти выходные.

Наши отзывы - здесь и здесь.

Зоохоррор Александра Ажи "Капкан" (Crawl) - четвертый, 30,6 миллиона за неделю и 146 - за две.

Замыкает пятерку еще один миллиардер: первый спин-офф "форсажной" серии "Хоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) за пять недель заработал уже без малого 1 222 000 000 рублей, из них 23 - за прошедшие выходные.

Наш отзыв.