Свадебные традиции - такая же незыблемая вещь, как оливье на Новый год. Часто они совершенно безобидны, хотя и ресурсозатратны (деньги в шапки надо совать, невесту выкупать зачем-то). Но иногда, бывает, противоречат здравому смыслу, нормам морали современного цивилизованного общества и/или законам. Как в фильме "Я иду искать", например.

Молодая красивая блондинка, сыгранная восходящей, но уже ярко сияющей звездой жанрового кино Самарой Уивинг, племянницей Хьюго Уивинга, выходит замуж. Урвала себе завидную партию - члена династии богачей, чья коммерческая империя построена на различных играх: от настолок до спортивного инвентаря. На самом деле чувства брачующихся искренни и крепки - любят друг друга. Вот только семейка жениха какая-то странная, неприятная. А без нее не обойтись никак, церемония обязательно должна проводиться в их родовом поместье - внушительном старинном замке.

И вот уж все позади, кажется. Расписались, выпили шампанского, выслушали тосты, уединились, наконец. Ан нет. Остался еще старинный обычай. Нужно, чтоб входящий в семью человек сыграл в игру. Игра выбирается особым жребием. Выпадут шашки, шахматы, балда - ничего. Но если вдруг прятки выпадут, то инициируемый обязан тогда в доме где-нибудь спрятаться, а остальные будут его искать. С целью убить. Непременно до рассвета. Иначе, согласно легенде, всей семье каюк.

Не шибко, скажем прямо, оригинальная завязка. Ужастик про выживание (сурвайвал-хоррор по-русски) с ополоумевшими капиталистами и налетом мистики. Но мистику мы пока карандашом вычеркиваем - имеет предание под собой реальные основания или нет, это еще вопрос. Остаются выживание и капиталисты. Интересно, что совсем недавно похожий по замыслу фильм в США к прокату не допустили - "Охоту", где либеральная элита выслеживает и отстреливает специально отобранных представителей республиканского электората. Не допустили, мотивируя это тем, что, мол, время неподходящее - как раз случились три сразу массовых бойни у них. К "Я иду искать" никаких претензий не нашлось.

Этот фильм, конечно, менее политизирован, но мотив классовой борьбы здесь достаточно громко звучит. Едкая сатира дует свирепо во все тромбоны, тубы и валторны. Выродившиеся аристократы чтут антигуманную традицию, но половина из них - откровенно спустя рукава, так как в нее не верят. А другая половина - истово, ревностно. Правда, у последних все равно мало что получается, поскольку они сплошь в лучшем случае - белоручки, либо, в худшем, - алкоголики и наркоманы. И погибают от их лощеных рук все больше случайно подвернувшиеся слуги, что очень метафорично. Одна только суровая бабка с топором за всех отдувается (на эту роль так и просится Кэти Бэйтс, но увы), да еще дворецкий - что опять-таки метафорично.

Противостоящая недотепистым магнатам девица поначалу, естественно, пребывает в шоке и слезах, но берет себя в руки и при содействии новоиспеченного мужа (он-то хоть и в курсе был, надеялся, что все обойдется) активно пытается дать отпор и удрать. В процессе чего ее белоснежное красивое платье рвется и обильно покрывается кровью, безупречная укладка превращается в липкое волосяное безобразие, а макияж растекается по лицу, смешиваясь с потом и той же кровью - дикое, завораживющее зрелище. Вместе с тем экстерном закаляется характер героини, протаскиваемой через адские тернии, а также через колючий забор и яму с гниющими трупами к поистине, без шуток, шекспировской развязке.

Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, ранее почти нигде не засветившиеся, не считая жанровых альманахов "Монстры юга" и "З/Л/О", своим дебютным полным метром сразу взлетели на впечатляющую высоту, соорудив из нескольких простых элементов пригожую, опрятную, остроумную хоррор-комедию. Чем-то таким могла бы стать "Невеста" Святослава Подгаевского, если бы у него была развита фантазия. Вроде ж ничего такого из ряда вон выдающегося - а поди ж ты: и актуально, и задорно, и смешно, и захватывающе. Возвращаясь к теме мистики - даже из этой дилеммы, где возможен лишь один из взаимоисключающих вариантов, Джиллетт и Беттинелли исхитряются выбрать оба и извлечь двойную выгоду, дважды удачно пошутив. Ну что за умницы!

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