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Новый фильм Тарантино собрал в России миллиард рублей

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    31.08.2019, 19:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" продолжает подтверждать свой статус самой успешной из лент американского мастера.

Очередное достижение девятой картины Тарантино зафиксировано в нашей стране.

Сборы "Однажды в... Голливуде" преодолели отметку в миллиард рублей в российском прокате.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на сегодняшний день фильм собрал в кинотеатрах России впечатляющую сумму - 1 002 888 288 рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Следует отметить, что это лучший показатель для Квентина за последние 15 лет - предыдущие его работы к этой цифре не приближались. По более ранним периодам достоверной статистики нет, но едва ли до этого в отношении фильмов Тарантино шла речь о таких цифрах.

Напомним, режиссёр лично представил своё новое творение в Москве. Прокат начался 8 августа - и всё ещё продолжается.

Наши обзоры "Однажды в... Голливуде" - здесь и здесь.

Ранее стало известно, что ремейк "Короля Льва" обошёл в российском прокате последних "Мстителей" и занял третью строчку в общем зачёте.

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