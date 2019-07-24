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Квентин Тарантино приедет в Москву

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    24.07.2019, 14:31
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино лично представит в Москве свой новый, девятый полнометражный фильм "Однажды... в Голливуде".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), российского прокатчика ленты. 

"Картину лично представят режиссер Квентин Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман", - сказано в сообщении пресс-службы WDSSPR.

Премьера фильма в России состоится 7 августа. Прокат - с 8-го августа.

Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation/ Handout via REUTERS
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Напомним: "Однажды…" был представлен на Каннском фестивале в мае этого года, получив разнонаправленные оценки.

Ранее сообщалось, что следующим проектом Тарантино может стать телесериал - вестерн в стиле пятидесятых.

Кроме того, режиссер провел с Умой Турман переговоры на предмет третьей части "Убить Билла".  

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