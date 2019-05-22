Вышел свежий русский трейлер нового фильма Квентина Тарантино

На YouTube-канале SonyPicturesRU представлен ещё один локализованный трейлер художественного фильма "Однажды… в Голливуде", девятой картины "оскароносного" Тарантино. И, если верить его заверениям, предпоследней. После десятой, которой может стать новая полнометражка во вселенной "Стартрека", он оставит-де режиссуру.

"Однажды…", согласно синопсису, "повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века".

По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон (лауреат "Оскара" Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (лауреат "Оскара" Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии".

На стадии анонсов проходила информация, что лента будет целиком отдана под очередную адаптацию истории злодейств "Семьи" Чарльза Мэнсона, но далее выяснилось, что это станет лишь одной из сюжетных линий фильма.

В остальных ролях: Марго Робби, которая сыграет убитую "Семьей" актрису Шарон Тэйт, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Люк Перри, Маргарет Куэлли, Аль Пачино

Картина только что, спустя 25 лет после триумфального "Криминального чтива", была представлена на МКФ в Каннах, где, как отмечает периодика, была встречена долгими овациями.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio and Margot Robbie bring some Hollywood glamor to the red carpet of the Cannes film festival for Quentin Tarantino's latest. More here: https://t.co/LFD1yHcEdK #Cannes2019 pic.twitter.com/lPtMjSMyOt — Reuters Top News (@Reuters) 22 мая 2019 г.

Хотя профессиональные критики оказались более сдержаны и, указывая на то, что лента крайне захватывает, в то же время отмечают ее "затянутость и громоздкость", и в целом - пишут - "не шедевр, конечно".

В кино - с 8 августа.