Появились первые кадры нового фильма Квентина Тарантино

Появились первые кадры выходящего этим летом нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", на которых Ди Каприо танцует в мире "Малхолланд Драйва" и прыгает с дробовиком, а Марго Робби и Брэд Питт наслаждаются солнцем 1969 года.

Сюжет, напомним, следующий. Актер Рик Далтон (Ди Каприо), звезда закрытого телевизионного шоу, планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Аналогичные мысли параллельно посещают и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).

Однако надежды обоих на славное будущее полностью рушатся, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Ранее мы писали, что сестра убитой Шэрон Тейт одобрила сценарий фильма, а на роль режиссера Романа Полански был утвержден польский актер Рафаль Заверуха.

Последнее время выдалось у Тарантино насыщенным - на его дом напали грабители, его якобы обвинил в кретинизме Морриконе (позже оказалось, что во всем виноват журналист), а кроме того, он подался в кинокритики и написал эссе о старом фильме с молодым амбициозным Сталлоне.

Премьера "Однажды в Голливуде", напомним, состоится 26 июля.