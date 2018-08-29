Фото: Квентин Тарантино нашел актера на роль Романа Полански

Тарантино нашел Полански и столкнет его с Мэнсоном.

Несмотря на уже немалое количество недель съемок за спиной, самый звездный фильм Квентина Тарантино (а то и вообще), продолжает пополняться.

Малоизвестный на Западе польский актер Рафаль Заверуха ("Боги") сыграет режиссера Романа Полански в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Похоже, бюджет у картины стал заканчиваться.

Tarantino casts the role of Roman Polanski in Once Upon a Time in Hollywood. pic.twitter.com/zvbHKWLYdA — Movie Geeks United! (@moviegeeksunite) 28 августа 2018 г.

Как сообщает Collider, к актерскому составу ленты также присоединились Дэнни Стронг ("Миллиарды"), Сидни Свини ("Рассказ служанки"), Клу Гулагер ("Возвращение живых мертвецов"), Джеймс Лэндри Хеберт ("Психопаты") и Майки Мэдисон ("Все к лучшему").

Сюжет следующий. Актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), звезда ныне закрытого телевизионного шоу, планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Аналогичные мысли параллельно посещают и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).

Однако надежды обоих на славное будущее полностью рушатся, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Марго Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Напомним, что сестра убитой Шэрон Тейт одобрила сценарий фильма Тарантино.

Дата выхода картины - 26 июля 2019 года.