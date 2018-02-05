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Тарантино поселит героя Ди Каприо рядом с Романом Полански

Новость 05.02.2018, 11:35 | Текст: Генри Достоевский

Репортер издания Variety Джастин Кролл опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, где доложил, что Квентин Тарантино ныне вовсю занят поисками аутентичного польского актера на роль Романа Полански, который сыграет весьма важную роль в его новой картине. Не исключается, что может быть затронута и ключевая тема изнасилований, из-за обвинений в которых Полански пришлось уехать из страны.

Отмечается, что по сюжету соседом Полански и его жены Шэрон Тейт, убитой позже "Семьей" Чарльза Мэнсона, станет герой Ди Каприо - актер, у которого был свой собственный сериал, но ныне перебивающийся различными случайными съемками (привет, БоДжек!) и мечтающий о возвращении на большой экран - на волне успеха спагетти-вестернов.

Фото: AP/ Markus Schreiber
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Что касается ожидаемого появления Брэда Питта или Тома Круза, то, скорее всего, последний исполнит роль каскадера (Питт, по некоторым данным, покинул проект), который тоже желают погреться под софитами славы.

Помимо этого, запланировано появление Аль Пачино.

Напомним, что за безымянную картину Тарантино после его разрыва с опороченным Вайнштейном боролись сразу несколько крупнейших студий. В итоге всех обошла компания Sony, но то была пиррова победа - режиссер выторговал себе столь удивительные условия, что никакие возможные коммерческие провалы даже в малейшей степени не затронут финансового благополучия автора "Криминального чтива".

Картина должна появится в кинотеатрах 9 августа 2019-го.

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