Квентин Тарантино испугал грабителей в своем доме

Квентин Тарантино столкнулся лицом к лицу с двумя грабителями в своем доме. Об этом рассказывает TMZ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в доме Тарантино в Лос-Анджелесе.

Как докладывают источнику блюстители порядка, преступники разбили окно заднего входа. Правда, столкнувшись с Тарантино, они в испуге унесли ноги из дома режиссера. Что такого сделал Квентин - остается для нас за кадром.

Полиция ищет по видеозаписям грабителей, которые, несмотря на смелость Тарантино, все же украли некоторое имущество и драгоценности.

55-летний американский режиссер, Квентин Тарантино, недавно женился. Будем надеяться, что произошедшее не сильно огорчило новоиспеченного супруга, а только лишь раззадорило его неиссякаемый гений.