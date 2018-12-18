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Квентин Тарантино испугал грабителей в своем доме

Мировое кино
    18.12.2018, 12:10
Текст:   Борис Шигин

Квентин Тарантино столкнулся лицом к лицу с двумя грабителями в своем доме. Об этом рассказывает TMZ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в доме Тарантино в Лос-Анджелесе.

Фото: AFP/ TIZIANA FABI
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Как докладывают источнику блюстители порядка, преступники разбили окно заднего входа. Правда, столкнувшись с Тарантино, они в испуге унесли ноги из дома режиссера. Что такого сделал Квентин - остается для нас за кадром.

Полиция ищет по видеозаписям грабителей, которые, несмотря на смелость Тарантино, все же украли некоторое имущество и драгоценности.

55-летний американский режиссер, Квентин Тарантино, недавно женился. Будем надеяться, что произошедшее не сильно огорчило новоиспеченного супруга, а только лишь раззадорило его неиссякаемый гений.

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