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Фото: Квентин Тарантино впервые женился

Мировое кино
    29.11.2018, 11:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Квентин Тарантино в 55 лет покончил с холостяцкой жизнью. Как сообщает EW, культовый американский режиссер впервые женился. Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Избранницей кинодеятеля стала израильская певица и модель Даниэла Пик, которая младше его на 20 лет.

Отмечается, что познакомилась пара на родине Даниэлы, где Квентин представлял "Бесславных ублюдков". А о помолвке пара объявила в сентябре этого года. На вечеринке в честь этого события были замечены Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и другие голливудские звезды.

Напомним, сейчас Тарантино работает над фильмом "Однажды в Голливуде", в котором речь идет о событиях, связанных со зловещей сектой "Семья" Черльза Мэнсона. В дальнейших планах у режиссера - фильм по вселенной "Стартрека".

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