Фото: Квентин Тарантино впервые женился

Квентин Тарантино в 55 лет покончил с холостяцкой жизнью. Как сообщает EW, культовый американский режиссер впервые женился. Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Just Married! Congrats Quentin Tarantino & Daniela Pick! pic.twitter.com/68q7GCfbwg — Quentin Tarantino Fan Club (@TarantinoFC) 29 ноября 2018 г.

Избранницей кинодеятеля стала израильская певица и модель Даниэла Пик, которая младше его на 20 лет.

Отмечается, что познакомилась пара на родине Даниэлы, где Квентин представлял "Бесславных ублюдков". А о помолвке пара объявила в сентябре этого года. На вечеринке в честь этого события были замечены Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и другие голливудские звезды.

Напомним, сейчас Тарантино работает над фильмом "Однажды в Голливуде", в котором речь идет о событиях, связанных со зловещей сектой "Семья" Черльза Мэнсона. В дальнейших планах у режиссера - фильм по вселенной "Стартрека".