Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином

Немецкий Playboy после встречи с адвокатом Морриконе извинился за "неверно процитированные слова" о Тарантино.

Средней скандальности эпопея вокруг скандала между редакцией журнала Playboy и знаменитым итальянским композитором Эннио Морриконе, недавно отпраздновавшим свое 90-летие, вошла, похоже, в завершающую стадию.

Напомним вкратце предысторию.

На днях немецкий Playboy опубликовал на своем сайте интервью с Эннио Морриконе, в котором тот, не стесняясь в выражениях (а заголовок статьи иначе как провокацией и не назовешь), назвал американского приятеля-режиссера Квентина Тарантино "кретином", которого "нельзя считать режиссером", его фильмы нарек "отстоем", а премию "Оскар" признал "скучной и помпезной".

На следующий день мэтр выпустил официальное письмо, в котором опроверг все якобы сказанное им в интервью. В частности, он назвал Тарантино "великим режиссером", дружбу с которым очень ценит. И заявил, что он не только не оскорблял ни его самого, ни его фильмы, ни академиков, представляющих премию "Оскар", но и даже "не думал об этом".

Он предупредил, что делом занимается его адвокат, который во вторник должен был встретиться с представителями издания.

Однако Playboy и курирующая его компания Hubert Burda Media выступили с обратным опровержением: по их словам, интервью состоялось в конце июня, есть свидетели, и они искренне не понимают претензий композитора, т.к. никаких неточностей нет.

И вот теперь, после встречи с адвокатом Морриконе, редакция Playboy, как сообщает Variety, в лице главного редактора Флориана Бойтина, была вынуждена признать, что "некоторые фрагменты интервью были процитированы неверно".

Представители Playboy поясняют: дело в том, что интервью брал не штатный журналист, а фрилансер-репортер Марсель Андерс, к которому у них никогда не было претензий. Но сейчас, после тщательной проверки, у них появилась новая информация, и они приносят искренние извинения, понимая, что представили Эннио Морриконе в ложном свете. На данном этапе стороны пытаются мирно урегулировать конфликт.

Выяснилось, что в интервью Морриконе упоминал Тарантино лишь мимоходом, сказав, что тот "вряд ли уже позвонит", но это не значит, что композитор перестанет сочинять музыку и совсем необязательно, что она будет для какого-либо кино.

Тем не менее напомним, что ранее композитор все же позволял себе неодобрительные высказывания в адрес Тарантино и даже обещал прервать с ним какое-либо сотрудничество в будущем.

Стоит отметить, что Квентин Тарантино, пока длится эта скабрезная история, ни разу не прокомментировал ситуацию. На данный момент он работает над своей новой картиной "Однажды в Голливуде", которая появится 26 июля 2019 года.