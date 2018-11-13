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Playboy опроверг опровержение Морриконе по поводу "кретина" Тарантино

НОВОСТЬ13.11.2018, 15:59
Текст:   Генри Достоевский

Playboy опроверг опровержение Эннио Морриконе, заявив, что интервью с композитором имело место быть.

История с униженным и оскорбленным Квентином Тарантино, которого маэстро Эннио Морриконе в интервью немецкому Playboy назвал "кретином" (его фильмы - "отстоем", а премию "Оскар" - "скучной и помпезной"), набирает обороты.

Фото: kinopoisk.ru
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После того, как Морриконе выступил с официальным письмом, где заявил, что всегда уважительно относился к "великому режиссеру" Тарантино, его фильмам и Академии, подчеркнув, что не давал никакого интервью, и пообещав обратиться в суд, Playboy выступил со своим опровержением опровержения.

По сведениям Variety, владеющая немецким Playboy компания Hubert Burda Media была "ошарашена" поведением композитора, полностью отрицающего встречу с журналистами и "сфабрикованное" интервью - по словам представителей компании, на самом деле состоявшееся. По их словам, беседа состоялась 30 июня этого года в поместье итальянского композитора в Риме и тому есть свидетели - из компании Semmel Concerts, которая, в частности, занимается организацией концертов.

Представители Hubert Burda Media также поделились своим недоумением по поводу того, что некоторые фрагменты интервью композитор назвал "неточными".

Адвокат Морриконе Джорджио Ассумма объявил, что встреча с изданием состоится во вторник. А в понедельник, когда Морриконе проводил встречу, посвященную его новой книге "Ennio, un maestro", музыкант избегал разговоров о скандальном интервью, рассказав о своей любви к шахматам и о своих музыкальных влияниях, а также о работе в кино.

Отметим, что некоторое время в понедельник ссылка на интервью с Морриконе не работала, однако вскоре доступ был восстановлен. Также на странице, где изображена декабрьская обложка Playboy, под словом "Интервью" указано имя Морриконе.

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