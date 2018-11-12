Морриконе заявил, что никогда не называл Тарантино кретином

Эннио Морриконе отказался от своего интервью, в котором негативно отзывается о творчестве Тарантино и о нем самом.

Напомним, недавно появилось интервью великого 90-летнего музыканта Эннио Морриконе немецкому Playboy, в котором Тарантино назван "кретином", а его - фильмы "отстоем". К тому же итальянец весьма нелицеприятно отзывался о премии "Оскар".

Как сообщает THR, Морриконе отрицает как свои столь пренебрежительные слова ("Я никогда не позволял себе никаких негативных высказываний ни в адрес Академии, ни по отношению к Квентину или его фильмам"), так и то, что вообще давал интервью изданию.

Мэтр сообщил, что уже поручил своему адвокату немедленно разобраться в этом деле и принять все необходимые меры.

Также Морриконе подготовил официальное письмо, в котором подчеркнул, что он считает Тарантино "великим режиссером" и очень высоко ценит их сотрудничество. По словам музыканта, постановщик является большой личностью с весьма мужественным характером и он бесконечно рад быть автором музыки к его фильмам. Помимо этого, Морриконе напомнил, что один из двух имеющихся у него "Оскаров" был получен им за ленту Тарантино.

Однако напомним, что Морриконе, несмотря на его современную дипломатию, ранее все же позволял себе критику в адрес Тарантино. В 2013 году он уже высказывал претензии к постановщику по поводу того, что тот не дал композитору требуемое количество времени для создания саундтрека к "Джанго Освобожденному" (который Морриконе не оценил, т.к. в нем "слишком много крови"), а использовал его старую композицию Ancora Qui в исполнении Элизы Тоффоли и ещё несколько треков "без особой связи".

Морриконе уже тогда был решительно настроен прекратить всякое сотрудничество с режиссером, т.к. музыку, по его словам, Тарантино использует далеко не всегда уместно, но с этим уже вряд ли что-то можно сделать.

Однако Тарантино считал иначе и в итоге полетел в Италию уговоривать Морриконе поработать с ним еще и над "Омерзительной восьмеркой". Как уведомляет IndieWire, ситуация повторилась, т.к. фильм требовал, по мнению Тарантино, оригинального музыкального материала, а времени на его сочинение оставалось не очень много. По словам постановщика, композитор просто не успевал написать такое количество музыки к требуемым срокам, хотя "сценарий музыканту понравился".

Тогда почтенный итальянец, как утверждает Тарантино, сам предложил ему компромиссный вариант - т.к. при создании фильма "Нечто", для которого Морриконе писал музыку, постановщик Джон Карпентер задействовал лишь главную тему, композитор предложил оставшийся неиспользованный саундтрек в качестве оригинального музыкального для "Омерзительной восьмерки". Позже маэстро с помощью Чешского национального симфонического оркестра написал и записал еще несколько музыкальных фрагментов для работы Тарантино.

Музыка прославленного Эннио Морриконе звучала также в таких фильмах Квентина Тарантино, как "Бесславные ублюдки" и "Убить Билла". Режиссер работает сейчас над фильмом "Однажды в Голливуде", который выйдет 26 июля 2019 года.