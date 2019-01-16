Квентин Тарантино подался в кинокритики

Квентин Тарантино стал кинокритиком и написал рецензию на фильм со Сталлоне и Ричардом Гиром.

Знаменитый режиссер, актер, продюсер, сценарист, оператор, а также владелец кинотеатра New Beverly Cinema, время от времени еще и пишет рецензии на особо приглянувшиеся ему фильмы, выставляя оценки.

Например, недавно он написал критический обзор малоизвестного низкобюджетного фильма о бытовых проблемах рабочей молодежи 50-х от режиссеров Мартина Дэвидсона и Стивена Верона "Лорды из Фэтбуша" 1974 года (The Lords of Flatbush). Создатель "Убить Билла" и "Криминального чтива" оценил ленту как "очень хорошую".

Синефил Тарантино в своем эссе описывает, что в этой картине мир "впервые услышал голос Сталлоне" (имеется в виду, что "Итальянский жеребец" вносил сценарные правки и добавил диалоги со своим участием), т.к. успех "Рокки" состоялся лишь через два года.

По словам автора "Омерзительной восьмерки", фильм Дэвидсона и Вероны был создан без особых амбиций, но внезапно попал в поле зрения Columbia Pictures, которая стала его распространять, что для такого маленького проекта было настоящим чудом. Рассказывая о том, что фильм вписался в ностальгическое настроение по 50-м, Тарантино вспоминал, что на волне этой романтизации были запущены несколько радиостанций, выпущены плакаты с Джеймсом Дином, Чак Берри появлялся в рекламных роликах и т.д.

Помимо этого, постановщик грядущего "Однажды в Голливуде", приводя различные источники вдохновения "Лордов", рассказал историю о том, что между Сталлоне и Ричардом Гиром на съемочной площадке возникали столь бурные конфликты и перепалки, что это однажды привело к драке, которая закончилась победой Слая (Тарантино описывает это так: "Stallone kicked his ass"). В итоге Гир выбыл из проекта, и его заменил Перри Кинг, но противостояние звезд, по словам именитого постановщика, продолжается до сих пор.

Но участие Сталлоне в этой картине привело к забавным последствиям - продюсеры "Рокки", прочитав сценарий, стали интересоваться, где он еще снимался, т.к. они его еще не видели. И речь зашла о "Лордах из Фэтбуша". Кто-то упомянул, что он там был "лидером". Продюсеры были вне себя от восторга, т.к. перепутали его с Перри Кингом.

Синопсис следующий. Четверо молодых парней Америки 1950-х годов, зовущих себя "Лордами", воруют машины, встречаются с девушками, играют на бильярде за деньги и зависают в местном буфете.

В центре фильма - история Чико (Перри Кинг), пытающегося завоевать сердце Джейн (Сьюзен Блейкли), а также Стэнли (Сильвестр Сталлоне), девушка которого забеременела, и он собирается на ней жениться.